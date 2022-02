Luca Barbareschi, quanto prende di pensione? La cifra incredibile svelata pubblicamente

Il celebre attore, regista e personaggio politico Luca Barbareschi ha fatto rivelazioni importanti sulla sua vita privata durante un’intervista. Si è lasciato scappare anche cifre sulla sua pensione

L’attore, regista ed ex deputato Luca Barbareschi non è nuovo a dichiarazioni sconvolgenti che scatenano interesse e dibattito nell’opinione pubblica. L’anno scorso, per esempio, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al programma “La vita in diretta” che non avrebbe lasciato nulla in eredità ai suoi figli.

“Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Dopo gli studi devono cavarsela da soli. Ho visto i figli dei miei amici essere viziati” – aveva dichiarato. Ai giorni nostri si è aperto con altre rivelazioni importanti sulla sua vita privata parlando a “Il Corriere della Sera” della sua infanzia e dell’ammontare della sua pensione.

Luca Barbareschi, l’attore senza filtri. Quanto ha versato di contributi e quanto prende oggi di pensione

Luca Barbareschi è nato a Montevideo, in Uruguay, il 28 luglio 1956. Suo padre era un ingegnere civile che lavorava per l’Edison, l’imprenditore Francesco Saverio Barbareschi; la madre, invece, era Maria Antonietta Hirsch, un’economista di origine ebraica.

Lo stesso attore ha svelato un retroscena pesante della sua infanzia. Ha raccontato che, non appena nacque sua sorella minore, la madre li abbandonò per tornare in Italia. disse semplicemente: “Vado a Roma perché mi sono innamorata di un altro”. Alle rimostranze dell’allora piccolo Luca rispose: “Eh sì, adesso mica andiamo tutti a Roma in vacanza…”. Per questo motivo Barbareschi venne cresciuto da due anziane zie.

Ha sviluppato fin da subito un’indipendenza straordinaria per un bambino della sua età. “Andavo a scuola da solo. Il tram costava 70 lire, ne davo cento e avevo il resto di trenta. Con le 10 lire facevo il sacchetto e andavo in banca, dove ne guadagnavo 50 sul cambio” – ha ricordato.

Si è aperto anche su un argomento che di solito è tabù, ossia l’ammontare preciso della pensione che percepisce. Come ex parlamentare percepirebbe circa 700 euro al mese ma Luca Barbareschi trova inconcepibile “l’altra” pensione, ossia quella che deriva dall’Enpals, l’ente dei lavoratori dello spettacolo. “Ho versato anche un miliardo: guadagnavo molto e ho sempre pagato le tasse” – adesso percepisce duemila euro mensili.