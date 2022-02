La cantante Elodie in total black è pronta a raccogliere i larghi consensi del web. Tacchi vertiginosi e spacco laterale, il web va letteralmente in tilt.

Ama giocare e stuzzicare il suo nutrito gruppo di followers Elodie, la cantante che negli ultimi anni ha trovato ampio spazio anche nei mondi distanti dalla musica. Cinema, televisione, eventi mondani e tanta moda, per l’artista tutte le porte sono aperte. Un periodo magico che sta vivendo con la giusta intensità.

Questa è una delle tante foto che fanno parte del suo ultimo shooting fotografico che hanno fatto letteralmente impazzire il web. La sua versione pin-up è una gioia per gli occhi. Ma Elodie ama trasformarsi, provare sempre stili differenti mettendosi sempre in gioco ed uscendone con look stratosferici, impossibili da imitare.

Elodie, la cantante strepitosa in tacchi nel suo total black: semplicemente iconica

Per saperne di più, vai su Successivo