Silvia Toffanin e la rivelazione sui suoi figli Lorenzo Mattia e Sofia. Lo ha detto per la prima volta senza nascondersi

Silvia Toffanin è la regina del sabato e, da quest’anno, anche della domenica pomeriggio di Canale 5. Con il suo “Verissimo” ereditato molti anni fa ormai da Paola Perego, non sbaglia mai un colpo ed ogni giorno è sempre un successo di pubblico. Il suo segreto? Il garbo, la delicatezza, la classe e l’eleganza con la quale accoglie ogni suo ospite cercando di metterlo sempre a suo agio pur rimanendo con il terrore di fare qualche domanda scomoda.

E anche se la Toffanin racconta moltissimo la vita degli altri, la sua cerca di proteggerla in ogni modo. Un po’ per suo carattere, un po’ per via del suo compagno così in vista, Pier Silvio Berlusconi conosciuto a San Siro nel 2001 nel corso di una partita di beneficenza organizzata dal Milan, ai tempi di proprietà del Cavaliere. Da allora un’unione solida che ha portato alla nascita di due splendidi bambini.

Silvia Toffanin ed i figli: “La cosa più importante..”

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati ma il loro rapporto è solido più che mai. Hanno costruito una splendida famiglia mettendo al mondo due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia nati nel 2010 e nel 2015. Hanno celto di vivere a Portofino, in una magnifica villa sul mare, per dare la possibilità ai bambini di crescere in un ambiente raccolto ma anche lontano dal caos.

Sono i genitori che fanno la spola con Milano per il lavoro e non si sono mai pentiti un attimo di aver fatto questa scelta. Come riporta Io Donna, Pier Silvio ha spiegato che si tratta di una scelta che rifarebbe mille volte. I suoi figli vanno alla scuola pubblica e quando nel week end torna si dedica “completamente e con gioia” ai suoi bambini.

Proprio su di loro anche la Toffanin, nelle rare occasioni in cui parla di sé e della famiglia, ha detto: “I bambini hanno cinque anni di differenza e si adorano – ha spiegato ad Io Donna – e questa per me è davvero la cosa più importante del mondo”.