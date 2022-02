Suor Cristina, su di lei la verità che nessuno si sarebbe mai aspettato: all’estero è famosa con un altro nome!

Nonostante la sua presenza in tv si sia fatta sempre più rada, Suor Cristina rimane uno dei volti più iconici del panorama musicale italiano. Celebre, a questo proposito, la sua audizione sul palco di “The Voice” (2014), che finì per convincere tutti e quattro i giudici del talent show.

Membro dell’ordine delle Suore Orsoline, solamente due anni fa la cantante ha deciso di rinnovare i voti perpetui, consacrando definitivamente la propria vita alla fede cristiana.

Eppure, la passione per il canto sembra essere qualcosa di imprescindibile nella quotidianità di Suor Cristina. Proprio di recente, tra l’altro, è emerso un fatto a dir poco sconvolgente in merito alla suora più amata dagli italiani: all’estero, tutti la conoscono con un altro nome!

Suor Cristina, emerge la sconvolgente verità su di lei: all’estero è famosa con un altro nome

Come recentemente rivelato in un’intervista, Suor Cristina ha preso una decisione che ha completamente rivoluzionato la sua vita. “Sono passata ad un amore ancora più profondo“, avrebbe detto l’ex vincitrice di “The Voice”, in riferimento alla scelta di prendere i voti perpetui ed entrare definitivamente nell’ordine delle Orsoline. La passione per il canto, che aveva a tal punto animato la suora negli anni passati, sembra essere ormai solo un lontano ricordo.

Ciò nonostante, il pubblico non riesce proprio a dimenticare la celebre suora, che in svariate occasioni ha dato prova del proprio indiscusso talento. Oltre alla vittoria conseguita a “The Voice” nel 2014, Suor Cristina ha inciso ben due album, “Felice” e “Sister Cristina”, che l’hanno resa celebre non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa.

A livello internazionale, tra l’altro, la suora è conosciuta da tutti con il nome di “Sister Cristina”. Un fatto, quest’ultimo, che non fa altro che testimoniare l’enorme successo raggiunto dalla Scuccia in questi ultimi anni. L’Europa intera, a quanto pare, è caduta letteralmente ai piedi della cantante.

Ora che la sua vita ha preso una piega completamente diversa, le priorità di Suor Cristina sono ormai cambiate. Non è da escludere, tuttavia, che l’ex vincitrice di “The Voice” possa decidere di tornare ad esibirsi in futuro. I suoi ammiratori, ovviamente, non potrebbero che esserne lieti.