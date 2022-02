Gli ex concorrenti del programma si devono separare per alcuni giorni e quindi si sono mostrati sui social in una veste decisamente inaspettata.

La loro storia travagliata fatta di tira e molla ha nell’ultimo anno scosso non pochi fan che da sempre hanno assistito a questa strana “amicizia” che fin dall’inizio non aveva mai convinto nessuno. Finalmente però dopo Natale sono usciti allo scoperto ammettendo l’ovvio che però era tangibili in ogni loro gesto.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli oggi quindi sono una coppia a tutti gli effetti e la gioia di stare uniti è aumentata ancora di più dalla notizia di diventare presto genitori. La ex concorrente di “MAPV” 2016 ha esibito infatti un bel pancino confermando di amare questo suo nuovo stato e la sensazione di crescere dentro di sé il figlio della persona che da adesso farà parte stabile della sua vita.

Ieri però si sono dovuti separare per impegni lavorativi, sui social si sono mostrati quindi molto focosi intenti a scambiarsi gesti d’amore…

Francesca Musci e Andrea Ghiselli senza freni, lo fanno davanti a tutti

Il giovane Ghiselli vive a Pesaro dove gestisce con la famiglia un ristorante-pizzeria mentre Francesca è ancora in provincia di Monza-Brianza, nello specifico a Seregno dove gestisce un piccolo shop online di abiti comodi passe-partout.

Non hanno ancora comunicato se si sposeranno oppure quando inizieranno la convivenza in modo stabile, quel che è certo che gli spostamenti – almeno finchè la giovane neo mamma riuscirà a farlo – sono per il momento molto frequenti.

Francesca si trovava a casa del fidanzato in questi giorni, ieri però il saluto sofferto per tornare momentaneamente a casa sua proprio per lavoro. Il Ghiselli allora le ha organizzato una sorpresa molto intima che lei ha deciso di condividere nelle sue stories Instagram.

Sulle note di ‘Perfect’ di Ed Sheeran li abbiamo sorpresi abbracciati ed intenti a tenere effusioni con baci appassionati e carezze, mentre la voce felice di Francesca spiegava: “Il Ghiselli mi mette le canzoni romantiche perché devo partire…solo quattro giorni dai!”. Una visione familiare che a molti ha stretto il cuore.