Corrado Guzzanti, l’attore non ha certamente bisogno di presentazioni, ma scopriamo qualche dettaglio in più sul protagonista di Lol2.

Tra i nomi più noti in questa seconda edizione di Lol è lui, Corrado Guzzanti. Nato a Roma nel 1965 da una famiglia di artisti: la sorella Sabina segnò l’ascesa della sua carriera. A quanto pare la celebre comica, sorella maggiore di Corrado, portò al suo provino un pezzo scritto da Corrado aprendo così le porte della televisione ad entrambi i Guzzanti.

Un vero e proprio DNA vincente, se si pensa che anche la sorella minore – Caterina Guzzanti – ha intrapreso con successo la stessa strada dei fratelli, spesso vediamo l’attrice nelle più popolari fiction italiane. Ma tornando a Corrado, cosa sappiamo ancora sull’artista? Ecco alcune curiosità.

Corrado Guzzanti, portatore di sana ironia: cosa si sa sull’attore di Lol2

Il profilo Instagram dell’artista è molto seguito, un raccoglitore di momenti di televisione a cui lo stesso ha preso parte portando sempre personaggi ideati e strutturati per bene dallo stesso, curando ogni minimo dettaglio, anche di trucco e parrucco. Guzzanti è davvero un decano della comicità, visto che i suoi esordi – nei modi che abbiamo sopra accennato – insieme alla sorella Sabina risalgono agli anni ’80.

Video anche sbiaditi ed emblema di una televisione che non è più la stessa ma di cui l’attore è riuscito comunque a farne parte costantemente evolvendosi. Sulla sua vita privata non si sa praticamente nulla, sempre curiosando sulla pagina social infatti non appare alcun riferimento. Solo tanta, tanta televisione. I fans sono contenti di vederlo in Lol2 ma non tutti la pensano così, in quanto qualcuno infatti ritiene che lo stesso sia “sprecato” per questo show, in molti sono d’accordo invece che darà qualcosa in più e che farà ridere a crepapelle.

Intanto il suo fans club social è molto attivo e si sta mobilitando per raccogliere quanto più materiale diffuso sinora circa il format che già si preannuncia – visto il cast – già un successo. Chissà quale dei suoi personaggi porterà? Tra le storie ci ha annunciato la sua gag mentre veste i panni di Antonello Venditti. Ne vedremo sicuramente delle belle.