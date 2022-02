Silvio Berlusconi, la nota cantante vuota il sacco: “Ha corteggiato tutti, donne e uomini”

Silvio Berlusconi, la cantante Cristina Ravot fa delle inaspettate rivelazioni sul Cavaliere: cosa accadde all’epoca del Ruby-gate

Su Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed esponente di spicco della politica ed imprenditoria italiana, emergono continuamente nuovi ed inaspettati retroscena. L’ultimo, in ordine di tempo, è il racconto fatto dalla cantante di Sassari Cristina Ravot, convocata come testimone nell’ambito del processo Ruby Ter.

Quest’ultima, come riportato dal Corriere della Sera, conobbe l’imprenditore nel 2008, nell’ambito di alcuni eventi che si tennero presso Villa Certosa (Porto Rotondo), residenza estiva del Cavaliere.

Il nome di Cristina, che partecipò alle serate solo in qualità di cantante, venne immediatamente associato a Berlusconi, tanto che la stampa la presentò come la nuova fidanzata del politico. A distanza di anni, è stata proprio la Ravot a fare delle confessioni spiazzanti sull’imprenditore più discusso di sempre.

Silvio Berlusconi, Cristina Ravot si sbilancia su di lui: “Ha corteggiato tutti, donne e uomini”

Cristina Ravot, come svelato dal Corriere della Sera, è stata chiamata a testimoniare dal legale di Silvio Berlusconi nell’ambito del processo Ruby Ter. La cantante di Sassari, che conobbe il Cavaliere grazie alle serate tenutesi presso Villa Certosa, non avrebbe in realtà tratto alcun vantaggio da quegli incontri. “Il mio nome fu accostato allo scandalo Ruby” – ha spiegato la testimone – “Per questo motivo non mi fu rinnovato il contratto in tv“.

La Ravot, che ha speso solamente belle parole per Silvio Berlusconi, ha fatto delle rivelazioni a dir poco inaspettate sul suo conto. Proprio il Cavaliere, infatti, le avrebbe comprato un appartamento situato in piazza Campo de’ Fiori (Roma), rispetto al quale, a partire dal 2011, il leader di Forza Italia si incaricò di tutte le spese, versando alla cantante un assegno mensile di ben 2.500 euro.

“Lo ha fatto per questa ingiustizia che ho subito” – ha spiegato Cristina – “Per il fatto che il mio nome è uscito ingiustamente nel processo Ruby“. In merito ai rapporti che la Ravot ha intrattenuto con il Cavaliere, Cristina ha chiarito quanto segue: “A lui piace corteggiare un po’ tutti, donne e uomini. Può esserci stato un approccio, ma io gli volevo bene“.

Dettagli preziosissimi, quelli svelati dalla cantante, che contribuiranno a far luce su tutte le relazioni e gli scandali che si celano dietro al Ruby-gate. La prossima udienza, fissata al 2 marzo, consentirà di ascoltare molti altri testimoni.