Miriam Leone in vacanza alle Maldive: le FOTO in costume infiammano il web

Miriam Leone è in luna di miele con il marito. La coppia si è unita in matrimonio lo scorso Autunno ma per impegni lavorativi, solo adesso si sta concedendo la luna di Miele da sogno in un posto paradisiaco: Le Maldive.

L’ex Miss Italia di origine Siciliane, ha finalmente incontrato l’uomo della sua vita. Si chiama Paolo Carullo, imprenditore e appassionato di musica colui che è riuscito a rubare il cuore della bella Miriam. In questi giorni i due, sono volati insieme alle Maldive tra spiagge e panorami mozzafiato come appare dagli scatti che sono stati pubblicati sui social.

Il matrimonio è avvenuto in Sicilia, circondati dall’affetto di amici e parenti e a distanza di qualche mese dal fatidico sì, Miriam e Paolo sono riusciti a staccare la spina dagli impegni per concedersi il loro viaggio di Nozze. Il posto dove alloggiano è un vero sogno: si chiama “Emerald Maldives Resort & Spa” ed è caratterizzato da bungalow situati proprio sul mare. Si può dire che Miriam stia vivendo un periodo d’oro, il 10 Febbraio è uscito al cinema il suo nuovo film, “Corro da te” con Pierfrancesco Favino, in cui si racconta una storia d’amore che ha come focus centrale il tema della disabilità.

Miriam Leone sfoggia alle Maldive il suo bikini intrecciato, le sue foto conquistano innumerevoli Like

Le foto condivise da Miriam sui social hanno fatto il boom di Like, la bella attrice si è mostrata in tutte le sue sfaccettature: davanti ad un tramonto, distesa sulla spiaggia e sfoggiando un bikini intrecciato nero da urlo. Sarà la nuova moda per l’estate 2022? I suoi scatti fanno di certo desiderare l’arrivo del caldo, le giornate in riva al mare e le sere al chiaro di Luna.

Ad incantare i fan sui social è stata anche una foto postata da Miriam in cui si vede la bella Siciliana fare il bagno in topless con le mani sul seno e l’acqua cadere tra i capelli. La bellezza indiscussa dell’ex Miss Italia permettono qualsiasi tipo di scatto, consapevole del fatto che ogni foto proverà a rendere giustizia ad una donna elegante e bella come Miriam Leone.