Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente | Senza veli infiamma Instagram: “Staresti bene anche con il burqa” – FOTO

Elisabetta Canalis propone l’ennesima visione da infarto, l’ex velina sempre più nella leggenda su Instagram: curve che accendono la passione

Eleganza e sensualità che sfiorano la perfezione, quelle di Elisabetta Canalis, ancora una volta impareggiabile. L’ex velina di Striscia la Notizia più iconica di tutte è un vero concentrato di fascino a cui è davvero impossibile resistere.

43 anni e non sentirli minimamente, Elisabetta continua a regalare momenti indimenticabili ai suoi ammiratori sul web. Oltre tre milioni di followers su Instagram per lei, che nonostante il trascorrere del tempo rimane sempre uguale, anzi forse esibisce una bellezza ancora più da urlo.

Anche in questo 2022 la Canalis è in grandissima forma, ma non c’è da stupirsi, conoscendola. Elisabetta vuole mostrarsi sempre al meglio per i suoi fan, ancora di più in questi giorni in cui c’è un appuntamento imperdibile in Italia. La Milano Fashion Week richiama moda e stile da tutto il mondo e anche lei ha già mostrato, con i post di questi giorni, di essere più che pronta.

Sensuale e provocante, Elisabetta non smette di farci sognare ad occhi aperti. E l’ultimo scatto sul suo aggiornatissimo profilo social fa seriamente rischiare l’infarto.

Elisabetta Canalis, “l’unica certezza che ci è rimasta”: la scollatura che fa capolino sotto la giacca toglie il fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta gioca con il chiaroscuro e anche con un look casual risulta irresistibile e seducente. Il suo tocco malizioso non manca mai, la splendida showgirl sarda si mette in mostra senza veli sotto la giacca, lasciando intravedere la vertiginosa e perfetta scollatura in purezza.

Un vedo-non vedo che esalta come non mai i fan, che naturalmente si precipitano sulla sua bacheca a depositare like e commenti di adorazione. La perfezione della Canalis si manifesta anche in quest’ultima foto, che lascia incantati e quasi ipnotizzati.

“L’unica certezza che ci è rimasta“, così la definiscono e non si può dare loro tutti i torti, anzi. Qualcuno azzarda: “Saresti la più bella anche con addosso il burqa integrale“. Ancora una volta, una lezione di stile e sensualità alle ventenni.