Hoara Borselli è stata la prima vincitrice di Ballando con le Stelle: scopriamo insieme che fine ha fatto la famosa danzatrice per una notte

Hoara Borselli, originaria di Firenze, ha partecipato alla prima edizione di Ballando Con Le Stelle. La sua carriera è cominciata quando ha iniziato a fare la modella e a partecipare a vari concorsi di bellezza, tra cui Miss Festivalbar. Successivamente, ha continuato come attrice apparendo in alcune pellicole e solo in seguito ha recitato anche nelle soap opera.

Proprio grazie a queste è riuscita a sfondare anche nel mondo della televisione: il suo esordio è avvenuto nel 2000 ad Un Posto al Sole e poi Cento Vetrine. Il suo percorso ha preso una piega inaspettata quando ha cominciato a partecipare anche a programmi televisivi come Famiglia Salemme e Guarda che luna. Nel 2005, poi, è arrivato Ballando Con Le Stelle.

Hoara Borselli, prima vincitrice di Ballando con le Stelle: che fine ha fatto?

Dopo le sue ultime apparizioni in televisione nel 2011, in programmi come Reportage di Miss Italia. Hoara, in seguito, è anche scomparsa dagli schermi prima di ritornare ad occupare un ruolo televisivo tutto nuovo.

Hoara è prima di tutto un’opinionista ed è intervenuta in molte trasmissioni come ospite fissa. In seguito, ha cominciato ad interessarsi a cose come la politica e altri temi d’attualità, che lei commenta sempre sul web dove è molto seguita.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata al centro dell’attenzione per anni per la sua relazione con Walter Zenga. I due si sono lasciati nel lontano 2002 e, solo negli ultimi tempi, il calciatore ha svelato il perché. Aveva messo davanti ad Hoara una scelta, ovvero quella di dedicarsi alla sua carriera soltanto oppure alla sua vita privata con lui. Lei, com’è giusto che sia, ha scelto il suo lavoro e mai scelta fu più saggia di questa.

Nonostante ciò, i due sono rimasti in buoni rapporti e lei più volte si è esposta pubblicamente per difendere il suo ex fidanzato.