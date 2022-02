Melissa Satta, che trasformazione: gonna mini e la giacca che si apre | “Meno male che ero seduto” – VIDEO

L’ultimo video su Instagram di Melissa Satta mette a dura prova le coronarie dei fan: il look all’improvviso lascia senza parole

Una autentica dea su Instagram, sempre e comunque. I post sul web di Melissa Satta tolgono il fiato e confermano il fascino e la sensualità stratosferici dell’ex velina di Striscia la Notizia, che resta sempre una delle più amate dagli italiani.

Sono passati anni da quando la bellezza sarda ci incantava con i suoi stacchetti nel popolare tg satirico, imponendosi ben presto come una delle ballerine più iconiche transitate da lì. Melissa ha lasciato un segno profondo nel cuore degli appassionati, che ancora oggi continuano a seguirla con tanto affetto.

La prova sta nel suo numero di followers su Instagram, dove conta oltre quattro milioni e mezzo di fan. Una cifra che, non c’è bisogno di dirlo, la posiziona al top tra le bellezze italiane. In questa nuova stagione televisiva, oltretutto, Melissa mette in mostra tutto il suo fascino nella redazione di Sky Sport. Le sue apparizioni al Club di Fabio Caressa non passano assolutamente mai inosservate.

Classe ed eleganza infinite, Melissa regala sempre momenti speciali ai suoi tanti ammiratori. E anche quest’oggi, su Instagram, supera se stessa, con un video di pochi secondi, sufficiente però a strappare applausi a scena aperta.

Melissa Satta, un sogno da capogiro: in un attimo è un’esplosione di sensualità, una favola che non smette mai di stupire

Uno spettacolo impagabile, quello che ci offre la Satta, che si ‘trasforma’ da un abbigliamento casalingo ad un look casual eppure irresistibilmente seducente.

Un attimo prima la vediamo in tuta e canotta (esplosiva) e con un asciugamano tra i capelli. Quindi, con un movimento sinuoso, getta via tutto e indossa stivaloni, minigonna e una giacca che si apre mettendo in mostra la sua silhouette perfetta.

L’impatto è micidiale, manco a dirlo, e i fan si scatenano con i commenti. “Meno male che ero seduto“, scrive qualcuno. Con il riconoscimento definitivo e immancabile: “Sei sempre la numero uno!“. Un capolavoro che non stanca mai.