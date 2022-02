Tess Masazza chi è: carriera, famiglia e figli dell’attrice di LOL 2

LOL 2 sta per cominciare: tutti i segreti su una delle protagoniste di questa seconda edizione condotta nuovamente da Fedez. Stiamo parlando della giovane Tess Masazza

Tess Masazza sarà una delle grandi protagoniste di questa seconda edizione di LOL, che avrà inizio il 24 febbraio 2022. Sono in molti a non conoscere questo nome e siamo qui per questo: Tess Masazza è una delle influencer più seguite sui social. Solo su Instagram ha ben più di un milione di fans. Di recente ha anche scritto un libro, un romanzo intitolato come la serie di video che l’ha resa famosa in Italia.

Tess Masazza vive a Milano dal 2008 e, per un periodo molto lungo della sua vita, ha vissuto a Cernusco sul Naviglio. Sono molti i video che ha realizzato che sono stati creati proprio lì. Inoltre, Tess ha cominciato a lavorare come fotografa e in seguito come giornalista specializzata nel settore della moda. In seguito ha poi aperto un blog che ha chiamato Melodramachic.

Chi è Tess Masazza, la nuova protagonista di Lol 2

Per promotore quel blog, ha cominciato a realizzare video su Youtube. I suoi video hanno inizio ad andare molto bene, al punto tale che la serie ha continuato per anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che Tess Masazza non abbia nessun fidanzato o marito al momento. Non ha neanche figli. Un po’ di tempo fa, ha svelato a Vanity Fair di essere stata a lungo fidanzata con un ragazzo che ha conosciuto mentre faceva l’animatrice in un villaggio turistico un bel po’ di anni fa, quando non era ancora famosa. “Mentre facevo l’animatrice in un villaggio vacanze, mi sono innamorata di un ragazzo con cui sto ancora oggi. Lui è di Caserta, ci siamo trasferiti in Australia un anno ma è stato un gran casino. Poi, abbiamo optato per Milano“.

L’è stato anche attribuito un flirt con Frank Matano, ma i due in realtà sono molto amici e si sono anche ritrovati sul set del programma televisivo. Tess è pronta a tornare sotto ai riflettori per vivere questa magica esperienza con un gruppo di professionisti.