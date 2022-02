Aurora Ramazzotti parla di papà Eros e del loro rapporto. La frase su di lui non è passata inosservata. Ecco cosa succede

Michelle Hunziker con il suo spettacolo “Michelle Impossible” ha catalizzato tutti gli occhi su di sé e sulle sue performance, riconfermandosi una vera mattatrice del palco, mettendoci dentro anche un pizzico di vita privata che, come sempre, attira come una calamita.

Dopo la rottura con Tomaso Trussardi si è circondata degli affetti più cari, l’ex marito Eros Ramazzotti che ha baciato in diretta e la figlia Aurora che ha ereditato da mamma e papà la passione per lo spettacolo.

In coordinato con mamma Michelle, in un black&white fantastico, Aurora ha duettato ancora una volta, dopo “All Together Night” con la bionda conduttrice ed il pubblico ha apprezzato tantissimo. Tra di loro del resto, c’è un rapporto magico e con papà Eros come vanno le cose?

Aurora Ramazzotti ed il rapporto con papà: a cuore aperto

Aurora Ramazzotti fin da bambina ha imparato a vivere in una famiglia che non sarebbe stata “normale”. Prima le luci dei riflettori per dei genitori molto in vista, poi la separazione, le vite alternative che la sua mamma ed il suo papà si sono costruite con altri compagni, i fratellini.

Insomma una famiglia allargata nella quale c’è da dire Aurora si è sempre trovata bene. “Io sono una sorella quasi zia. Loro sono parte di me, li amo” ha detto la figlia d’arte a Fanpage facendo riferimento a Celeste e Sole, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Per loro spera di essere un ponte per farli comunicare.

Un rapporto speciale anche con suo papà Eros che, come più volte ha specificato, fin dall’inizio le ha detto che lei avrebbe potuto fare quello che desiderava ma c’era solo una cosa essenziale da fare: studiare. E lei così ha fatto.

Il rapporto che Aurora ha con il papà lo definisce un grande amore, così forte da sentirsi di proteggerlo: “È un uomo vero e, come tutti gli uomini veri, è anche fragile. Ho spesso l’istinto di prendermi cura di lui” ha spiegato tempo fa a Fanpage parlando della sua famiglia.