Chi è Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta di “Matrimonio a prima vista 2022”: età, studi e vita privata

Si occupa assieme a Mario Abis e Andrea Favaretto di abbinare le coppie nel programma in onda su Real Time. Vediamo però di conoscerla meglio.

Dopo tante attese è iniziata anche l’ultima stagione di “MAPV Italia 8” con alla guida sempre gli immancabili esperti in grado di dirigere i giochi e indirizzare le coppie verso un proseguimento dell’esperienza matrimoniale il più proficua possibile. Troviamo Andrea Favaretto, life coach e Mario Abis, psicologo, ma immancabile anche la sessuologa Nada Loffredi presente nel docureality da tre anni.

Cosa conosciamo di lei? Molto poco soprattutto della sua vita privata. Sappiamo che al momento è sposata e ha due bambini, ma il nome del compagno è sconosciuto e anche la sua reale età anagrafica che non compare in nessun cv pubblico.

Molto più noto invece il suo curriculum lavorativo visto che è presente anche sul sito web in cui offre consulenze a coppie e single in cerca di risolvere varie problematiche legate a questo tema spesso ostico.

Nada Loffredi, curriculum da vera professionista: non solo tv

Sappiamo che Nada è autrice del libro “Parliamo d’amore” edito da Carocci Editore, consulente editoriale su DeaByDay della De Agostini.

Romana doc, l’esperta ha intrapreso subito un percorso di studi legato alla Psicologia Clinica. Si è laureata all’Università La Sapienza e poco tempo dopo ha iniziato a curare rubriche sia in televisione che per alcuni giornali, contribuendo a dare una forte svolta a importanti riviste di settore.

È stata anche invitata in programmi radio ed eventi pubblici per trattare gli argomenti in cui si è specializzata, per dare il suo punto di vista oggi considerato in Italia tra i più autorevoli.

Nada cura anche un blog per D. Repubblica dove si occupa di rispondere alle domande degli utenti che chiedono consigli sempre legati alla sfera sessuale o al rapporto di coppia in questi anni massacrato dalla crisi legata al Covid e al lockdown.

Al momento gestisce anche uno studio di consulenza in Via Benedetto Croce, 49 – 00142 Roma, con servizi di psicoterapia individuale e di coppia, terapia EMDR, consulenza sessuale e terapia Sessuale.