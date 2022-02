Sapete tutto sulla vita della cantante Arisa? Com’è nato il suo nome d’arte? La verità vi stupirà e vi lascerà senza parole

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è una cantante nota nel panorama artistico italiano che nel corso degli anni ha conquistato i fan con la sua voce strepitose e i suoi brani unici ed emozionanti.

Si è fatta conoscere nel 2009 partecipando alla cinquantanovesima edizione di Sanremo dove si presentò con la canzone Sincerità e un look davvero stravagante che però restò impresso al pubblico. Il personaggio di Arisa subito un’evoluzione sotto ogni punto di vista ed oggi si può affermare che la cantante abbia raggiunto la sua fase di maturità.

Arisa, la curiosità che si cela dietro al suo nome d’arte

Tanti più volte si sono chiesti l’origine del nome d’arte. Da cosa deriva Arisa? I fan stenteranno a crederci, visto che è la prima volta che un’artista ha un’idea del genere.

Arisa è l’acronimo dei nomi di tutti i componenti della sua famiglia, la A deriva dal nome del padre Antonio, la R da Rosalba, la I e la S dai nomi delle sue sorelle Isabella e Sabrina e la A finale dalla madre Assunta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Che occhi grandi che hai” Melita Toniolo, il décolleté esplode : i fan miopi – FOTO

Ma c’è dell’altro: la musica è da sempre la sua più grande passione ed è proprio all’età di quattro anni che vive la sua prima esperienza canora, partecipando al primo concorso musicale con Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi.

Ma la cosa più divertente e curiosa è che Arisa è un’autodidatta. L’artista attraverso i filmati in Internet ha iniziato a studiare il labiale dei cantanti e a confrontare le varie esibizioni, interpretazioni tra i concerti e le registrazioni.

Inoltre, Mariah Carey e Céline Dion hanno influenzato il suo percorso e sapete come? Ripetendo le loro canzoni, soffermandosi sull’uso del diaframma e gli automatismi per l’emissione del fiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sbaglio o ti manca la parte di sopra?”. Miriam Leone, una dea che emerge dalle acque. La FOTO audace che mette ko i fan

Insomma Arisa è un’artista che non molla mai la presa, è sempre pronta a mettersi in gioco e a dare il massimo in ogni esperienza che la vita le presenta. Quale sarà il suo prossimo progetto? Non ci resta che seguirla per altri dettagli.