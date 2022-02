“Sbaglio o ti manca la parte di sopra?”. Miriam Leone, una dea che emerge dalle acque. La FOTO audace che mette ko i fan

Miriam Leone. La bellissima attrice siciliana, ex Miss Italia, è reduce da successi incredibili. Si gode un momento di relax in una località esotica e condivide attimi speciali con i fan

“Miss Italia” è certamente il concorso di bellezza più famoso e seguito dagli italiani. Le varie reginette che si sono alternate anno dopo anno non hanno avuto tutte la medesima fortuna. C’è chi è stata una semplice meteora nel mondo dello spettacolo e chi, cavalcando l’onda dell’improvvisa notorietà, ha saputo emergere e imporsi come stella emergente.

É il caso di Miriam Leone, eletta vincitrice nel 2008 durante la 69esima edizione della gara. Dopo qualche apparizione di rilievo sul piccolo schermo ha perfezionato le sue doti di attrice divenendo oggi una certezza assoluta e fiore all’occhiello del cinema nostrano. Tra i suoi ultimissimi successi ricordiamo “Marilyn ha gli occhi neri” per la regia di Simone Godano con Stefano Accorsi, uno dei film più visti su Netflix in Italia a chiusura del 2021. Impossibile non citare anche “Diabolik” dei Manetti Bros in cui interpreta un’iconica Eva Kant di cui mantiene ancora la biondissima capigliatura. Un’importante novità attende i suoi fan.

Miriam Leone: la luna di miele a scoppio ritardato condivisa sui social. Un vero incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Conto alla rovescia iniziato per vedere l’ultimissima fatica lavorativa di Miriam Leone. Il 17 marzo uscirà nelle sale cinematografiche la pellicola “Corro da te” per la regia di Riccardo Milani. Farà compagnia alla talentuosa attrice siciliana un cast stellare formato da PierFrancesco Favino, Michele Placido e Giulio Base.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Silvia Toffanin ha tolto dai giochi un celebre conduttore di “Striscia”: il motivo ora è venuto a galla. Assurdo

Per i fan che non possono attendere di conoscere news sulla propria beniamina fortunatamente esiste Instagram, social network in cui l’ex Miss Italia classe 1985 è super attiva.

Proprio in questi giorni sta condividendo immagini suggestive da una location paradisiaca: l’Emerald Maldives Resort & Spa, struttura di lusso con vista su spiagge da sogno e mare cristallino.

É forse l’ambientazione di un nuovo film? Niente affatto! Finalmente la bella attrice può godere di un periodo di stop, lontana dalle fatiche del set. Ne ha approfittato per andare in luna di miele. Miriam Leone, infatti, si è sposata lo scorso autunno a Scicli con il conterraneo Paolo Carullo, musicista e manager di Caltagirone (provincia di Catania).

Dopo essere stati anche loro in quarantena, bloccati in casa a causa del Covid-19, sono tornati alla libertà più assoluta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio ai titoli di coda. Lei con un altro al ristorante: il retroscena

L’ultimo scatto pubblicato dall’interprete siciliana ha scosso i fan. Come una dea emerge dall’acque e qualcuno malizisetto nota un particolare, commentando così: “Sbaglio o ti manca la parte di sopra?”.

“Ti amo, te l’ho già detto?” – scrive un altro ammiratore. Lei però mette tutti a tacere così: “Pics by my hubby” (Foto scattata dal mio maritino). Ha occhi solo per lui.