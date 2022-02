Terribile incidente in moto: giovane perde la vita

Un giovane di 32 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto a Catania: l’uomo, che si trovava a bordo della sua moto, avrebbe urtato lo sportello di un’auto.

Una tragedia quella registratasi a Catania nella giornata di ieri intorno alle 13. Un uomo di 32 anni è morto a seguito di un incidente verificatosi nei pressi del centro commerciale Porte di Catania.

Era a bordo della sua moto quando avrebbe urtato contro lo sportello di un’auto che precedentemente aveva avuto un incidente con un altro veicolo. Il centauro sarebbe finito, quindi, sotto un mezzo pesante quando si trovava ancora in sella alla sua moto morendo sul colpo.

Catania, urta con la moto lo sportello di un’auto e finisce sotto un mezzo pesante: morto 32enne

Si chiamava Salvatore Capuano l’uomo di 32 anni che ieri, intorno alle 13, ha perso la vita nei pressi del centro commerciale di Porte di Catania. Era a bordo della sua due ruote quando avrebbe urtato lo sportello di un’auto che precedentemente si era scontrata con un altro mezzo.

Il 32enne sarebbe caduto dalla sua due ruote e finito sotto un mezzo pesante che stava transitando su quella strada, viale Angelo Aiello. Stando a quanto riportano i colleghi della redazione de La Sicilia, sarebbe questa la dinamica dell’incidente, almeno ad oggi. Su quanto accaduto stanno indagando i vigili che si trovavano già sul posto per il sinistro occorso precedentemente.

Capuano stava procedendo sulla sua moto e non sarebbe riuscito a scansare una delle auto ferme per il tamponamento. Il conducente del veicolo avrebbe aperto lo sportello ed il centauro lo avrebbe preso in pieno. Insieme alla moto sarebbe, quindi, finito sotto un mezzo pesante che proprio in quell’attimo di secondo stava procedendo in senso opposto di marcia. Secondo quanto riportato da La Sicilia, Capuano potrebbe essere deceduto sul colpo.

Nonostante il repentino arrivo dell’ambulanza, infatti, nulla è stato possibile per salvare la vita all’uomo. I sanitari ne hanno constatato il decesso.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale la quale ha provveduto a notiziare la Procura dell’incidente. Il sostituto procuratore incaricato, dopo aver espletato tutte le procedure del caso, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.