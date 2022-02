L’allieva della scuola di “Amici”, spronata dall’insegnante, ha raccontato un periodo particolarmente difficile della sua vita

Il talent di Maria De Filippi si prepara a entrare nella sua fase più avvincente, quella che porterà gli allievi della scuola al serale. A distanza di un mese dall’inizio della fase finale del programma la tensione sale e i professori spronano gli alunni a dare il meglio di sé. È quanto accaduto nella sala di Veronica Peparini che attraverso una lunga chiacchierata ha permesso a una delle ballerine di aprirsi totalmente.

A differenza di molti suoi compagni, la ballerina Alice Del Frate ha avuto un solo mese di tempo per dimostrare al pubblico e ai professori il suo talento. Entrata nella scuola a gennaio, la giovane ha deciso di far parte della scuderia di Alessandra Celentano, dopo essere stata contesa da tutti gli insegnanti di ballo. Nel corso della conversazione avuta con Peparini la ballerina ha raccontato un periodo buio della sua vita che l’ha portata oggi a essere una persona piuttosto insicura.

“Amici”, il toccante racconto di Alice Del Frate: “Ho iniziato a non mangiare, sono finita in ospedale”

Dinnanzi a una domanda ben specifica dell’insegnante Veronica Peparini sul perché la ballerina si mostrasse sempre così insicura rispetto alle proprie capacità, Alice Del Frate ha raccontato cosa è accaduto in un periodo particolarmente complesso della sua vita che l’ha segnata profondamente.

Prima di dedicarsi alla danza Del Frate intraprese la strada della ginnastica dove riuscì a ottenere un discreto successo, giungendo alle nazionali. “C’era un po’ di invidia […] Le altre mi guardavano quando provavo e se sbagliavo godevano. Questa cosa mi ha mandato nel panico“, racconta.

Da qui gli attacchi d’ansia -“Non respiravo“- e la volontà di allontanarsi da quella realtà. Poi, nell’arco di poco tempo, tutto precipitò. “Ho iniziato a non mangiare e in due settimane sono finita in ospedale. Ci sono stata per quattro mesi“, rivela la ballerina non riuscendo a trattenere l’emozione.

A causa di questo episodio e di alcune ricadute, Del Frate dichiara di essersi sentita isolata, abbandonata dalle persone che aveva accanto. “Ho dovuto ricostruire tutto da sola. Ho sempre paura di perdere le persone” -racconta- “Mi sento sempre inferiore agli altri, anche qua“.

Un racconto che ha commosso il pubblico e ha dato modo di capire meglio alcune sfaccettature della giovane ballerina che, proprio come i suoi compagni, continuerà a lottare per mantenere saldo il proprio posto all’interno del talent.