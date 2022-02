Periodo di novità per la soap opera napoletana Un Posto al Sole: nelle prossime puntate, ci saranno molti ritorni ma anche alcuni potenziali addii

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, stiamo assistendo ad una storyline che sta appassionando in modo particolare il pubblico da casa. A poche settimane da Natale, Angela Poggi è volata in Sicilia per un progetto di lavoro, lasciando così soli Bianca e Franco che negli ultimi tempi sentono sempre di più la sua mancanza.

A prendere il posto di Angela in terrazza, è arrivata Katia. La donna, che è stata lontana dalla soap per diverso tempo, è tornata a Napoli per stare vicina a suo figlio Nunzio che è venuto a stare dal padre già da diversi mesi. Con la sua dolcezza è riuscita a conquistare nuovamente tutti, tranne la piccola Bianca che la vede come una intrusa in casa sua.

Un Posto al Sole, è finita per sempre tra Angela e Franco?

Bianca, infatti, più volte ha dimostrato diffidenza nei confronti di Katia. E, nelle prossime puntate, la situazione potrebbe peggiorare. Infatti Franco e Angela sono sempre di più ai ferri corti, perché la Poggi sta ritardando sempre di più il suo rientro e non è venuta neanche a stare per il weekend così come aveva promesso di fare a sua figlia.

Questo ha creato del malessere in terrazza, in modo particolare per la piccola Bianca ma anche per Franco che non sa più come giustificare sua moglie. Intanto, Franco, ha scoperto che anche Katia è in crisi con il suo compagno e prossimamente i due si ritroveranno ad essere sempre più vicini. Franco finirà per tradire Angela? Questo non lo sappiamo, ma comunque sia, abbiamo la certezza che Bianca non sarà così felice di accogliere questa nuova figura nella loro vita, nonostante sia molto affezionata a suo fratello Nunzio.

Intanto, stiamo per riaccogliere a palazzo le sorelle Cirillo, che torneranno nella soap a distanza di anni pronte a far impazzire la loro sorella maggiore Serena.