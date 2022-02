Rosa Perrotta posta degli scatti strepitosi che mandano in tilt i fan, uno più bello dell’altro: voi quale preferite?

Rosa Perrotta è un’ex tronista, modella e influencer campana. “Uomini e donne” è stato il suo trampolino di lancio che le ha fatto conoscere il suo grande amore Pietro Tartaglione.

I due si sono trovati in diretta tv e da lì non si sono più lasciati, anzi hanno coronato il loro amore mettendo alla luce due bambini e adesso sembra stiano pensando al matrimonio. Sono molti attivi sui social dove condividono scatti mozzafiato, da soli o in compagnia. Nel tempo libero o inerenti a shooting fotografici, mostrano tutto il loro amore la loro complicità.

Rosa Perrotta, tra fascino e seduzione: che stile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta continua la sua carriera da modella e la passerella è diventata la sua seconda casa. Non perde occasione di mostrare ai fan che la seguono i suoi lavori migliori. L’ultimo post ne è un esempio, ha pubblicato delle foto e un video dove è impegnata in una sfilata.

Nel primo scatto i follower possono notare il trucco scelto per il progetto, incentrato sulle tonalità dell’oro. I capelli sono legati con una coda bassa e un paio di orecchini pendenti danno un tocco di classe in più.

Nella seconda foto la modella è seduta su un davanzale e sfoggia una posa seducente. Per finire, il video dove mostra l’abito. Si tratta di un vestito nero lungo fino alle ginocchia, è nero ed ha delle piume in fondo. I tacchi riprendono il colore del trucco.

“La MFW22 è ufficialmente iniziata e sarà una settimana entusiasmante e intensa…vi porterò in giro a vedere tutto ovviamente. Questo è il primo look,vi piace?”. Ha scritto sotto al post.

Il post è diventato virale e i commenti non sono mancati, tra questi si legge: “Stupenda” e poi ancora “Niente da invidiare alle altre in passerella”, qualcun altro ha aggiunto: “Così ci facciamo gli occhi”.

Quale sarà il prossimo look scelto dall’influencer e modella? I fan sono curiosi e non vedono l’ora di seguirla, tra poco la Perrotta pubblicherà un altro post ricco di sorprese.