Mascherine FFP2: siete proprio sicuri di utilizzarle sempre in maniera corretta? Soffermiamoci sugli avvisi che vengono rilasciati sul retro delle confezioni: quando dovreste gettarle via

Ricordate i primi periodi della pandemia da Coronavirus in cui ci sembrava strano incontrare persone con le mascherine sul volto? Adesso, invece, rimaniamo sbalorditi quando ci capita di incontrare qualcuno privo di dispositivo individuale di protezione.

Il Covid-19 ha inesorabilmente cambiato le nostre abitudini di vita. Uscire senza mascherina ci fa sentire “nudi” e vulnerabili. Secondo le disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 dicembre saremo tenuti a indossarle fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Ciò avverrà il prossimo 31 marzo. Significa che se non ci saranno ulteriori cambiamenti, dal 1° aprile decadranno tutti gli obblighi vincolati all’uso delle mascherine sia all’aperto sia al chiuso.

Mascherine FFP2: fate attenzione all’avviso sul retro delle confezioni

Le mascherine FFP2 sono composte interamente da materiale filtrante e traspirante anti fumo, anti droplet e anti polvere.

Sul retro delle confezioni di solito sono illustrate le istruzioni per indossarle correttamente. Di recente l’obbligo di indossarle è stato esteso, oltre che sui mezzi pubblici, a diverse situazioni come cinema, teatri, allo stadio o altri eventi sportivi al chiuso.

Sono monouso (rappresentate dalla sigla NR) e andrebbero gettate via dopo ogni utilizzo che consta in un un periodo di tempo che va dalle 6 alle 8 ore. Molti si cimentano nel riutilizzo delle mascherine stesse con dei rimedi casalinghi, spruzzando disinfettante eè lasciandole all’aria aperta per farle asciugare.

Tuttavia, gli esperti sono concordi nel dire che siano delle attività inefficaci e sul retro delle confezioni c’è palesemente scritto che lavarle con acqua può danneggiare la struttura del materiale del filtro.

Le mascherine ffp2 potrebbero essere riutilizzate fino a 25 volte usando solo il perossido di idrogeno vaporizzato (VHP), caso non replicabile nella propria dimora. Inoltre, anche se contenute in una confezione integra non possono essere utilizzate qualora sia stata sorpassata la data di scadenza. Avevate mai fatto caso alla sua presenza?

Ricordiamo che i dispositivi di protezione individuale devono aderire perfettamente al viso coprendo naso e bocca. Una mascherina nuova ma danneggiata con buchi o strappi deve essere gettata via anche se acquistata di recente.

State molto attenti, inoltre, al modo di conservazione, evitate di riporla in tasca o di appoggiarla sul tavolo, preferendo dei contenitori sterili.