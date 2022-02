“Trafiggi il cuore…”, Laura Chiatti la ‘mossa’ selvaggia che strega il web: tra un po’ vola via tutto – FOTO

Laura Chiatti incanta il web con una passerella da urlo. Movimento sensuale e selvaggio che lascia poco spazio alle parole: spettacolare.

Mai Laura Chiatti fu più vera! Questo è il pensiero di tanti followers al seguito di una delle artiste più navigate del mondo dello spettacolo.

La 39enne di Castiglione del Lago è particolarmente ispirata in questi momenti dove l’amore viene prima di tutto. Non parliamo di un sentimento felicemente condiviso ma il piacere di accettarsi così come si è.

Proprio da quì è iniziata la nuova cavalcata al successo per Laura, probabilmente vittima, reduce da qualche episodio spiacevole di catcalling che aveva per un attimo arrestato bruscamente il suo cammino verso la gloria.

Ora però l’attrice ha ritrovato finalmente la giusta misura, la capacità di reazione. Elementi che la contraddistinguono da sempre e grazie ai quali oggi la conosciamo per il personaggio che è, dalle qualità indiscusse e imparagonabili

Laura Chiatti, passerella invitante che lascia poco spazio alle parole: “Mi trasmetti…”

E’ un periodo davvero entusiasmante per l’attrice, Laura Chiatti sempre al centro dell’attenzione nelle ultime settimane. Ad una ripresa dal punto di vista professionale combacia un ritorno sui social ad alta temperatura.

La protagonista di una nuova fiction anni ’80 nelle vesti di un personaggio che ‘denuncia’ il maschilismo di quell’epoca ha fatto risvegliare l’istinto da ‘guerriera’ nella vita privata.

“Quando amo divento una condottiera” aveva dichiarato non molto tempo fa in un’intervista a cui è seguita una foto emblematica, condivisa sul proprio profilo che si intreccia tra spirito selvaggio e voglia di riscatto.

Laura Chiatti si è resa protagonista di una passerella di lusso con quello sguardo fulminante che segue e si avvicina in maniera vivace e accattivante alla telecamera. Il vento del posto turistico nel quale si riproduce la scena rischia di far venire un ‘infarto’ a tutti i visitatori sul web.

La gonna indossata per l’occasione da ‘turista per un giorno’ diventa via via ‘vittima’ della forte brezza marina sul litorale.

Un paesaggio unico che fa sognare tutti i fan della Chiatti ad occhi aperti, in attesa di una nuova performance che mette in risalto il meglio di un personaggio dalla personalità schietta e veritiera.