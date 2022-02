Melita Toniolo sorprende i fan con uno scatto mozzafiato: le sue forme prorompenti fanno impazzire il web

Classe 1986, showgirl, modella, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Melita Toniolo si è fatta conoscere dal pubblico italiano con il programma di Italia 1 “Distractionnel”.

Ha partecipato anche al “Grande fratello 7” che è stato un trampolino di lancio verso il successo. Tutti la ricordano come Diavolita per il programma “Lucignolo”. Oggi è molto attiva sui social dove vanta di più di un milione di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Melita Toniolo, i suoi “occhi” giganti in primo piano – FOTO

Melita Toniolo non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate, sia scatti del tempo libero che professionali. Shooting fotografici e campagne pubblicitarie non mancano mai.

L’ultimo post ha già fatto il giro del web e i follower non hanno potuto fare a meno di commentare e lasciare like.

Si tratta di due foto, una più bella dell’altra, dove la showgirl sfoggia le sue forme e mette in primo piano il suo décolleté senza veli. Solo un completino intimo fa da copertura, il resto è pura immaginazione. I capelli sciolti e lo sguardo ammiccante la rendono ancora più irresistibile.

“Amare me stessa” ha scritto come didascalia ed è subito boom di like e commenti come: “Che occhi grandi che hai”, poi ancora “Sei spettacolare”, qualcun altro ha aggiunto: “Da togliere il fiato”, poi si legge: “Fenomenale”.

La Toniolo sa come attirare l’attenzione dei fan che vorrebbero rivederla alle prese di qualche programma televisivo o come concorrente di un reality. Sarà una dei prossimi candidati del “Grande fratello vip”? E’ ancora presto per dirlo, ma nel mondo dello spettacolo e della televisione le sorprese non finiscono mai.