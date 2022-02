“Anche così, riesci a non perdere le tue proporzioni”, Kasia Smutniak labbra carnose rosso passione: occhi della “Tigre” – FOTO

L’attrice polacca, Kasia Smutniak irrompe sui social e suscita grande attenzione tra i fan per i dettagli mostrati: sublime anche così.

Tra le artiste internazionali di maggiore visibilità figura anche la meravigliosa, Kasia Smutniak. L’ex compagna del compianto, Pietro Taricone aveva trovato la strada ‘maestra’ in amore, fino al momento del tragico accaduto che ha coinvolto il paracadutista.

I due dimostravano un affiatamento senza eguali dietro le quinte. Il fascino, la cultura e la simpatia di uno showman nato hanno colpito sin da subito l’attrice che non ci ha pensato due volte ad approfondire la relazione con un personaggio che ad oggi avrebbe voce in capitolo ovunque.

Figlia di un generale polacco, Kasia non ha scelto il percorso militare durante la sua carriera.

La sua incredibile vivacità e la voglia di osare e dimostrare le sue immense capacità di recitazione hanno fatto la differenza nel corso degli anni e hanno regalato al mondo dello spettacolo una delle ‘perle’ rare del momento

Kasia Smutniak si sbilancia sui social e mostra il lato migliore di sè

L’artista polacca, ex compagna di Pietro Taricone, uno dei concorrenti delle prime edizioni del Grande Fratello ha fatto il pieno di likes sui social network.

Ancora una volta, Kasia Smutniak è riuscita a cogliere il momento giusto per regalare ai suoi fan il meglio del suo repertorio da artista ormai affermata.

La bellezza e la naturalezza di un’artista tutta d’un pezzo sono caratteristiche venute fuori al momento giusto, nella più completa intimità. In questa circostanza, l’attrice polacca si è presentata davanti alle telecamere con i capelli spettinati e al vento.

Una caratteristica rilevante ma quasi mai quanto i suoi occhi, penetranti e profondi come quelli di una tigre. Per non parlare di quelle labbra carnose, dipinte di rosso passione che non lasciano spazio all’immaginazione e dipingono un personaggio accattivante e attraente sotto tutti i punti di vista.

Cosa ne pensate di questa uscita al naturale della Smutniak? In molti sono d’accordo che seppur conciata così, l’ex di Taricone riesce a coinvolgere ed imprimere interesse proprio come nelle pellicole ‘best seller’.