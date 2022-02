Aurora Ramazzotti pubblica ogni giorno scatti che conquistano i suoi numerosi fans: l’ultimo, in particolare, ha lasciato tutti senza fiato

Aurora Ramazzotti è una delle donne più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti fin dal primissimo minuto che è venuta al mondo, anzi, pure prima. Infatti, essendo la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha vantato dell’affetto del mondo dello spettacolo da prima ancora che nascesse. I fans dei suoi genitori l’hanno vista crescere.

Sono trascorsi vent’anni da quando la storia d’amore tra Eros e Michelle è terminata e di bello è rimasta la loro amicizia e la figlia che hanno avuto insieme. Aurora è una ragazza bellissima, ma sopratutto piena di talento e tanto ironica. Sui social è seguita da più di due milioni di persone che la seguono nella sua carriera e nella sua vita privata.

Aurora Ramazzotti da record: ogni giorno è sempre più bella

Aurora in questi giorni sta realizzando tanti progetti molto importanti che riguardano proprio la sua carriera. Solo una settimana fa ha avuto modo di mettere in mostra il suo incredibile talento nel programma della mamma, Michelle Impossible, mentre adesso si sta preparando ad un nuovo progetto.

Come sempre, ha condiviso sui social qualche anteprima per non lasciare i suoi fans a bocca asciutta. Nelle ultime storie, Aurora è alla postazione trucco e ha qualcuno che si prende cura dei suoi capelli e della sua persona in generale.

Insomma, Aurora ogni giorno che passa è sempre più bella e sa decisamente come conquistare i suoi due milioni di fans. Nel giro di pochissimi minuti, infatti, gli scatti sono stati condivisi ovunque e hanno fatto il giro dei social.