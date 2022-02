Stefano De Martino ha scelto, il no che gli potrebbe costare molto caro

Stefano De Martino volta le spalle a chi lo ha accolto e torna dal suo primo amore. Una scelta che cambia tutto?

Stefano De Martino è uno dei nomi che in queste ultime settimane circola di più sui siti ed i giornali di gossip, ma non solo. Su di lui si concentrano anche le indiscrezioni televisive. L’ex ballerino, infatti, è sulla cresta dell’onda e tutti parlano di lui. Se da un lato c’è la curiosità di capire cosa sta combinando con Belen, la mamma di suo figlio Santiago, dall’altro si cerca di comprendere cosa gli aspetta sul piccolo schermo.

Attualmente lo vediamo impegnato con “Stasera tutto è possibile” anche se lui è in vacanza con il figlio Santiago. Il programma è stato registrato e Stefano si è preso una pausa prima di concentrarsi su altro. Ma su cosa? Proprio lui è il nome confermato, secondo le anticipazioni web, per la nuova edizione di “Made in Sud” oltre che come componente della giuria del serale di “Amici”. Tutti ne sono sicuri ma c’è un colpo di scena per l’ex ballerino.

Stefano De Martino: il sì ed il no

Tutti, ormai, lo davano come riconfermato alla guida di “Made in Sud” in partenza in primavera ma pare che Stefano De Martino abbia sbeffeggiato la Rai. A lanciare la notizia bomba è TvBlog che nelle scorse ore ha corretto il tiro proprio sull’anticipazione che aveva dato nei giorni scorsi spiegando che l’ex marito di Belen Rodriguez non condurrà il programma comico di Rai 2.

Secondo TvBlog, infatti, il conduttore avrebbe rifiutato la proposta della Rai per altri programmi. Di cosa si tratta? Del serale di “Amici”. Il no alla Rai dunque sarebbe arrivato per dire sì ad un’altra “offerta”, forse per De Martino più golosa.

Quando Maria chiama, si sa, è difficile dire di no e l’ex ballerino che ad “Amici” ha esordito non ha saputo rifiutare. La Rai dal canto suo, specifica il sito di anticipazioni televisive, non avrebbe particolarmente apprezzato la scelta di Stefano che proprio nella televisione di Stato è cresciuto molto e si è affermato come conduttore.

A questo punto chi condurrà “Made in Sud”? Il timone potrebbe rimanere nelle sole mani di Lorella Boccia, la figura femminile che era stata affiancata a De Martino. Se si optasse, invece, per la coppia si parla di Sergio Friscia, già alla conduzione di “Striscia la notizia” oppure Pino Insegno che dopo i cambi di palinsesto da parte della Rai era rimasto orfano di un programma.