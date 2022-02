Colpo Maria De Filippi, arriva l’annuncio più atteso di tutti

Maria De Filippi non si smentisce mai. Per lei un vero successo: quello che sta preparando non lo avrebbe immaginato nessuno

Ultime battute nella scuola più famosa della televisione italiana prima di approdare al tanto atteso serale. “Amici 21”, il talent di Maria De Filippi a breve giungerà alla fase conclusiva e più spettacolare potremmo dire, piazzandosi nel sabato sera di Canale 5. Sale l’adrenalina tra i ragazzi per aggiudicarsi la maglia per il serale e nel pubblico che non vede l’ora di seguire il programma con le sfide.

Ancora non c’è una data ufficiale (anche se quella che circola è il 19 marzo) e non conosciamo nemmeno i meccanismi che regoleranno questa nuova edizione del serale di “Amici”. Infine la questione giudici: chi vedremo seduti sulle poltrone in questa nuova edizione? Chi ha scelto la moglie di Costanzo da portare in prima serata per giudicare le esibizioni? Le indiscrezioni parlano di un vero colpo da parte di Queen Mary.

Maria De Filippi: i nomi dei giudici

Parte il toto nomi sui giudici del serale di “Amici”. È prima TvBlog che lancia l’indiscrezione su Stefano De Martino come già confermato e fortemente voluto da Maria De Filippi.

L’ex marito di Belen Rodriguez che attualmente è in vacanza con il figlio Santiago ma che vediamo in tv con “Stasera tutto è possibile” e a breve anche con “Made in Sud”, sarebbe stato riconfermato per il secondo anno consecutivo nella giuria del talent dal quale si è fatto conoscere come ballerino.

Al suo fianco, poi, secondo Fanpage dovrebbero esserci due super donne: l’attrice Giulia Michelini, amatissima dal pubblico per il suo ruolo di Rosy Abate e la cantante Giorgia. Due nomi di spicco che se confermati rappresenterebbero un vero colpo per la moglie di Costanzo.

La Michelini aveva già ricoperto il ruolo di giurata ad “Amici” nel 2018 affianco al collega Marco Bocci, Simona Ventura, Ermal Meta e Alessandra Amoroso. Per Giorgia sarebbe, invece, una novità assoluta ed un grande successo da parte della De Filippi che da tempo corteggia e invita la cantante a ricoprire il ruolo.

Era stata proprio la conduttrice a dirlo anche in diretta radio dove Giorgia era ospite specificando che da molto le chiede di fare la giurata. Il motivo? I ragazzi la adorano e la rispettano e questi sono i requisiti fondamentali per poter ricoprire il prestigioso ruolo al serale.