Sul profilo di Sophie Codegoni è apparsa una fotografia mostruosa: la ragazza indossa un vestitino con zip favoloso.

Sophie Codegoni è una bellissima ragazza diventata famosa al grande pubblico per il suo ruolo da tronista di ‘Uomini e Donne’. La classe 2000 è ovviamente molto seguita sui social network: il suo profilo IG possiede ad esempio 572mila followers. La nativa di Riccione è indubbiamente una delle protagonisti dell’edizione attuale del Grande Fratello Vip.

Nella casa più spiata d’Italia, la Codegoni si è legata ad Alessandro Basciano: stando alle loro dichiarazioni, i due hanno intenzione di proseguire la relazione anche al di fuori del reality. Lo staff di Sophie, intanto, ha condiviso sui social network una fotografia bellissima risalente all’ultima puntata del ‘GF Vip’: la modella è di una bellezza abbacinante.

Sophie Codegoni, la zip scivola pericolosamente: che meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei come il vino” Elisabetta Canalis in splendida forma, niente pantaloni: i dettagli non sfuggono ai followers – FOTO

Sophie ha indossato un vestitino straordinario nella casa del ‘Grande Fratello Vip’: un abito total black costosissimo ma favoloso. La zip scivola pericolosamente, facendo viaggiare spedita la fantasia di ogni suo singolo ammiratore. Il suo fisico è uno spettacolo per gli occhi e le sue forme sono da applausi. Nell’immagine, la modella esibisce uno dei suoi sorrisi migliori. “Quando sorridi non c’è nulla da aggiungere. Vi è piaciuto il look di Sophie?”, c’è scritto in didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei una meravigliosa sirena” Sabrina Salerno in acqua, bikini mozzafiato: il davanzale rompe gli schermi – FOTO

La Codegoni sta nella casa da tantissimo tempo e in ogni puntata ha dato il meglio di sé sfoggiando abiti spettacolari. L’ex tronista, in ogni modo, non ha troppi motivi per sorridere. Il “suo” Alessandro è in nomination e rischia di lasciare il programma. In un momento di “intimità”, Basciano l’ha incoraggiata, chiedendola di arrivare fino alla fine. “Poi fuori faccio il panico”, ha chiosato il nativo di Genova.