Elisabetta Canalis ha stupito il suo pubblico condividendo in rete una fotografia pazzesca in cui è senza pantaloni.

Elisabetta Canalis, fin dalle sue prime apparizioni televisive, conquistò il pubblico con il suo fascino irresistibile e con la sua bellezza illimitata. La nativa di Sassari, non a caso, divenne velina bruna per ‘Striscia la Notizia’ formando con Maddalena Corvaglia una delle coppie più amate di sempre. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1978 ha realizzato anche alcuni calendari sexy e ha preso parte a diversi film. La Canalis, al momento, è finita nel mirino della critica per lo spot per la Liguria realizzato in occasione del Festival di Sanremo.

“La mia Liguria”, esclama con enfasi la Canalis nel video. In molti hanno puntato il dito verso il compenso ricevuto dalla showgirl per lo spot, ma anche sul fatto che Elisabetta è in realtà di origini sarde. Tralasciando tutte queste polemiche, la 43enne continua a stupire il suo pubblico con post straordinari pubblicati su Instagram. Questa sera, l’ex Velina ha deliziato tutti scoprendo totalmente le sue gambe.

Elisabetta Canalis, niente pantaloni: che gambe!!

Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta, poco fa, ha piazzato online uno scatto stupefacente in cui è seduta comodamente su una poltroncina. Pantaloni non pervenuti: la showgirl ha le gambe totalmente scoperte e fa impazzire il web. In realtà, c’è un motivo dietro tutto questo: la Canalis vuole svelare a tutti i risultati eccezionali del rasoio che utilizza (e che pubblicizza).

“Ogni mese come tutte noi sono alle prese con ceretta, rasoi, epilatori. Il segreto per avere una pelle liscia per mesi? Finalmente posso presentarvi il mio alleato n1“, ha scritto infatti in didascalia. La visione dell’immagine non è adatta ad un pubblico di minori: c’è poco spazio, infatti, per l’immaginazione. “Sei come il vino”, ha scritto un utente: nonostante gli anni che passano, la Canalis è sempre in splendida forma ed è sempre più attraente.