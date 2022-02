Hai questa moneta di Re Alberto? Hai una vera fortuna, ti facciamo i conti in tasca

Spesso nei nostri salvadanai abbiamo vecchie monete che valgono moltissimo, veri scrigni del tesoro che basta solo aprire. Scopriamo questa moneta.

Parliamo di Re Alberto II del Belgio, sovrano che ha guidato il Paese dal 1993 fino al 2013, anno della sua abdicazione per motivi di salute e il passaggio di corona al figlio Filippo, oggi monarca assoluto. Finché Alberto era sul trono le varie monete sono sempre state coniate dalla zecca di stato di Bruxelles, mentre con la nuova reggenza la zecca è stata spostata a Utrecht.

Le monete, da quando il Belgio è passato all’euro nel 2002 però hanno sempre raffigurato l’immagine di profilo del monarca, da quelle da 1 centesimo fino alle più alte da 2 euro. Lo stesso poi è accaduto con il figlio Filippo oggi presente con la sua effige nel conio nazionale, sia nelle pezzature ufficiali che quelle commemorative.

La zecca però fa sapere che ci sono alcuni esemplari di monetine del vecchio sovrano che possono valere una vera fortuna nelle mani giuste. Vediamo a quali pezzature e annate fa riferimento.

Alberto II sulle monete, attenzione: vale oro. Ecco quali devi avere

Naso aquilino che guarda verso sinistra sormontato da un paio di occhiali molto piccoli, capelli laccati all’indietro e un accenno di doppio mento. Così si presentava Alberto II nelle monete che sono state messa in commercio dal 2000 fino al 2013, anno della sua abdicazione in favore del figlio.

Fate attenzione però, perché se avete una di queste monete potreste guadagnarci dei bei soldini. Sempre che si tratti di monete in buono stato di conservazione, quelle a cui dovete prestare attenzione sono i due euro belgi del 1999, coniati in 40mila esemplari, che possono valere dai 10 fino ai 45 euro.

Altre monete che sono da controllare sono quelle del 2001, e quelle 2012 e 2013, le ultime prima della fine del suo mandato.

Un esemplare particolarmente ben conservato vale fino a 35 euro purché sia fior di conio. Quindi la raccomandazione è sempre una, non buttate via le vecchie monete nel portafoglio, e date prima una controllata alla nostra sezione dedicata in cui vi aggiorniamo sulle varie novità numismatiche di settore.