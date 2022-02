Un giro di boa e “anche questa è fatta”, Stefano De Martino festeggia finalmente il suo più grande successo nella vita privata, lontano dalle telecamere.

In attesa dell’acclamato appuntamento di questa sera, martedì 22 febbraio, con lo showman partenopeo Stefano De Martino sul secondo canale Rai, una soffiata riguardante il versate privato della sua esistenza ha attirato l’attenzione dei suoi telespettatori.

L’inizio dell’avventura in prima serata, con grandi ospiti del cabaret italiano, ha di certo donato al conduttore lo spazio che meritava. E, per dirla tutta, l’ex ballerino ha subito dimostrato di esserne all’altezza. Carisma, comicità e nessun limite. “Stasera tutto è possibile“, con questo valoroso motto i frizzanti protagonisti di “Bar Stella” continuano a deliziare il pubblico con perle di esilarante avanspettacolo. Ma vediamo, nel frattempo, un’altra non meno importante conquista di Stefano. Questa volta, però, del tutto sentimentale.

“Il paradiso” Stefano De Martino quello che desiderava è finalmente tra le sue mani – la FOTO indimenticabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “I giochi sono finiti”, per loro tutto termina in maniera assurda: non ve lo immaginate

“Vita“, semplicemente. Con quest’ultima didascalia, ed uno scatto di un limpido mare isolano al tramonto, Stefano ha desiderato mostrare ai suoi follower su Instagram di aver finalmente trovato il perfetto rifugio dal gossip.

“Il paradiso!” Un non-luogo adatto per potersi dedicarsi a una parentesi di puro relax e meraviglia. In fondo, tra la sabbia e la spensieratezza, appare il protagonista di questa sua conquista: il piccolo Santiago.

“Tu e lui la felicità…” scriverà un fan dell’ex allievo di “Amici – di Maria De Filippi” fra i numerosissimi riscontri pubblicati di seguito al post. Gli aggiornamenti dalla paradisiaca isola bagnata dall’oceano trasmettono agli utenti una contagiosa allegria. Squali in acque trasparenti, meduse fluorescenti e un finale sorriso di Santiago tra le piante esotiche del luogo. Che dire? E, soprattutto, cosa desiderare di più? Lo showman ha difatti ottenuto, in soli pochi mesi, una popolarità non fine a se stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano De Martino, sempre più vicino al sì: è arrivata l’attesa proposta?

Un traguardo sul piccolo schermo raggiunto con impegno e dedizione, ma senza doversi prendere troppo sul serio. La sua è una vita piena di soddisfazioni non soltanto professionali. Perciò, il suo vecchio motto, con un fugace suggerimento dal pubblico potrà ora trasformarsi nel seguente. “prendersi del tempo con qualcuno penso abbia un valore immenso“.