Sangiovanni, il recente post del cantante allarma i fan: tutti si sono chiesti come mai Giulia Stabile non fosse con lui…

La sua prima esperienza sul palco dell’Ariston si è rivelata un vero e proprio successo. Giovanissimo e pieno di talento, Sangiovanni si è distinto nel corso della passata edizione di “Amici”, in cui ha ottenuto il secondo gradino del podio, immediatamente dietro alla fidanzata Giulia Stabile.

I singoli dell’artista sono risultati essere i più ascoltati del 2021, secondo la classifica stilata dalla FIMI. Da “Lady” e “Malibu” fino al recentissimo “Farfalle“, la carriera di Sangiovanni sembra ormai più che in ascesa.

Seguitissimo soprattutto all’interno delle piattaforme social, è di poche ore fa l’ultimo post pubblicato dal cantante di Vicenza. Si tratta di una coppia di scatti che, come al solito, hanno fatto sognare e al contempo discutere i numerosi fan dell’artista.

Sangiovanni, la FOTO senza Giulia Stabile allarma i fan: “manca solo una cosa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI🦋 (@sangiovanni)

La relazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile è nata tra i banchi della scuola di “Amici”. Talentuosi e giovanissimi – 19 anni lei ed a malapena 18 lui – i due ex concorrenti del talent hanno saputo proteggere la loro unione dalle ingerenze del mondo del gossip. Riservati e poco avvezzi a mostrarsi l’uno al fianco dell’altra sui social, il cantante e la ballerina appaiono sempre più innamorati.

Talvolta, tuttavia, proprio questa scelta di non postare scatti insieme non può far a meno di insospettire i seguaci dei due. Poche ore fa, l’interprete di “Farfalle” ha pubblicato una coppia di scatti che immortalano il suo inconsueto pomeriggio: una semplicissima passeggiata a contatto con il verde della natura.

Nel commentare, gli utenti non potevano certamente trattenere le domande sulla bellissima fidanzata. “Manca solo una cosa” – è la constatazione di un fan, a cui un altro aggiunge – “Il tramonto è bello quasi quanto lei“. I followers, come si può facilmente intuire, non desiderano altro che vedere la coppia più spesso insieme.

È probabile che, alla luce di richieste così esplicite, Sangiovanni e la Stabile decidano di accontentare presto i loro ammiratori. Per il momento, tuttavia, questa decisione di proteggere il loro amore si sta rivelando una vera rarità.