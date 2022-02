Champions League, Juventus-Villareal: le pagelle e il tabellino

In scena all’Estadio de la Ceramica la gara di andata, utile per gli ottavi di Champions League tra Villareal e Juventus. Tabellino e pagelle.

La Juventus fa visita alla detentrice dell’Europa League per sfidarla nella gara di andata di Champions League. I bianconeri tentano il colpaccio in trasferta per andare avanti nella competizione e migliorare le sorti di una stagione finora deludente in campionato, visti e considerati i precedenti dell’ultimo decennio.

La squadra di Mister Allegri comincia bene ed è proprio al 1′ che passa in vantaggio: ci pensa il suo gioiello arrivato nel mercato invernale. Dusan Vlahovic dopo una giornata poco proficua in campionato si riscatta in Champions segnando la prima rete del match: un gran diagonale, su assist di Danilo.

La gara continua ad alti ritmi con diverse occasioni per parte finché al 66′ il sottomarino giallo pareggia i conti con Parejo. Il centrocampista spagnolo viene lasciato tutto solo in area e non può sbagliare: con una zampata condanna Szceszny all’1-1.

Juventus-Villareal: le pagelle e il tabellino della partita

VILLAREAL – JUVENTUS 1-1

RETI: 1′ Vlahovic, 66′ Parejo

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6; Foyth 6.5, Albiol 6.5, Pau Torres 6, Pedraza 5.5 (79′ Estupinan sv); Chukwueze 5.5 (90′ Pino sv), Capoue 6, Parejo 6.5, Alberto Moreno 6 (79′ Trigueros sv); Danjuma 5.5 (90′ Dia sv), Lo Celso 6. All. Emery. A disp. Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Iborra, Dia, Pino, Mandi, Moi Gomez, Aurier.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; De Sciglio 6 (86′ Pellegrini sv), Danilo 6, de Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5 (46′ Bonucci 6.5); Cuadrado 5.5, McKennie 6 (81′ Zakaria sv), Locatelli 7 (71′ Arthur 5.5), Rabiot 5.5; Vlahovic 6.5, Morata 6.All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Kean, Zakaria, Soulé.

ARBITRO: Siebert (GER)

AMMONITI: 73′ Rabiot, 74′ Rulli

La gara di ritorno si giocherà all’Allianz Stadium dove la Juventus, in casa, non potrà sbagliare per cercare di conquistare i quarti di finale.