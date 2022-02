La splendida attrice italiana Barbara D’Urso ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una doppietta di foto da urlo…

La meravigliosa sessantaquattrenne ha sorpreso tutti con un bis di foto da serie A: mai vista tanta bellezza in un solo post!

Nelle immagini la strepitosa conduttrice televisiva si immortala riflessa nello specchio davanti a lei, mentre sorride e mostra il look che indossa: che spettacolo!

Nel primo scatto del post, Maria Carmela D’Urso, meglio nota con il nome d’arte Barbara d’Urso, posa con una mano sul fianco e lo sguardo rivolto verso lo schermo del cellulare: la sua bellezza non teme rivali!

Non c’è alcun dubbio: la bella influencer sa sempre come non passare mai inosservata!

Vediamo insieme il post più chiacchierato del secolo…

Barbara D’Urso, una scollatura da capogiro: fan in estasi… Un utente scrive: “Bellissima e di grande talento”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nella seconda immagine del post, Barbara si fotografa con la mano appoggiata alla scrivania davanti a lei, mentre guada il riflesso di se stessa e incurva leggermente le spalle: i suoi fan non chiuderanno occhio stanotte!

Negli scatti la D’Urso indossa un outfit super fine ed elegante, che comprende un paio di orecchini di perle pendenti ed un vestito nero di velluto, che ha una vertiginosa scollatura e delle maniche leggermente cadenti: la strepitosa fashion blogger detta le leggi della moda!

Il post è stato bombardato di mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Bellissima e di grande talento“; “Molto bella ed elegante Barbara”; “In quanto a signorilità, eleganza e bellezza è unica” oppure “Sei una bellezza eterna“.

Una cosa è certa: Barbara D’Urso è un’esplosione di talento, fascino, classe ed eleganza… come si fa a non innamorarsene?