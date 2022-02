“Cosa c’è qui dentro?” Monica Bertini e la domanda che scatena le fantasie: “c’è che sei…”. La FOTO

Monica Bertini, nell’ultimo scatto la domanda posta ai fan scatena una moltitudine di commenti: la bellezza della conduttrice va oltre ogni immaginazione

La padrona di casa di “Pressing” ha dalla sua una longeva e florida carriera nel settore sportivo. Innumerevoli le trasmissioni a cui Monica Bertini ha preso parte, sia nelle vesti di conduttrice che in quelle di opinionista. Dal 2021, tuttavia, la giornalista è completamente assorbita dal programma di Italia 1, che l’ha vista subentrare dopo l’addio di Giorgia Rossi.

Professionalità e fascino sono le armi con cui la Bertini ha letteralmente stregato i telespettatori di Mediaset. Fare a meno di lei, ormai, è pressoché impossibile per il pubblico di Italia 1, così come per gli oltre 400mila fan che la seguono sui social.

In un recente post, frutto della collaborazione della presentatrice con un noto marchio di bellezza, Monica ha posto una domanda che ha letteralmente scatenato le fantasie dei suoi seguaci. Siete curiosi di vedere lo scatto? È davvero mozzafiato!

“Cosa c’è qui dentro?” Monica Bertini e la domanda che scatena le fantasie. La FOTO

Per vederla, vai su Successivo