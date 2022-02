“Uomini e Donne”, la dama lo rivela tra le lacrime: “molto malata”. Il pubblico rimane di sasso

“Uomini e Donne”, Gemma Galgani rivela tra le lacrime il malessere che l’affligge: il pubblico rimane di sasso di fronte alle parole della dama

Si è aperta in maniera inconsueta la puntata odierna di “Uomini e Donne”. Maria De Filippi, anziché invitare una qualsiasi coppia al centro studio, ha voluto che Gemma e Nadia si sedessero l’una di fronte all’altra. Come spiegato dalla conduttrice, infatti, la torinese aveva qualcosa di importante da chiarire con l’ormai acerrima nemica.

Le due donne, che si sono scontrate per le attenzioni del cavaliere Massimiliano, si sono lanciate reciprocamente delle accuse al veleno. “Tu non sei solidale con le donne, non lo sei stata neanche con me“, ha esordito la torinese, per poi spiegare nei dettagli il motivo di tanta rabbia.

A quanto pare, alcune settimane fa, Nadia non si sarebbe comportata correttamente con la sua collega di parterre, perlomeno secondo l’opinione della diretta interessata. Nel raccontare l’accaduto, la Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime: il pubblico è rimasto di sasso.

“Uomini e Donne”, Gemma Galgani lo ha rivelato tra le lacrime: il pubblico è rimasto di sasso

Quest’oggi, in apertura di puntata, Gemma e Nadia si sono ritrovate l’una di fronte all’altra. La torinese, che si è vista soffiare il cavaliere Massimiliano dalla rivale, l’ha accusata di non essere solidale con le donne. Nadia, di contro, ha rispedito le critiche direttamente al mittente: “sei tu che quando sei qui ti rivolgi solo alla tua amica del cuore, e non guardi mai le altre“.

La torinese, che sembrava avere il dente avvelenato, è voluta risalire alle origini della rivalità con Nadia. Il tutto sarebbe partito a causa del cavaliere Leonardo, giunto in studio per corteggiare Gemma, ed immediatamente preda delle avances della collega di parterre. La Galgani, che ha raccontato nei dettagli come andarono le cose, non è riuscita a contenere il proprio stato d’animo.

“Tu ti sei proposta a lui quando io ero a casa, malata di Covid” – ha esordito Gemma, con la voce rotta dal pianto – “In quell’occasione non sei stata solidale“. Nadia, a cui le accuse di Gemma non sono affatto andate giù, ha replicato con stizza e veemenza alle sue parole: “io non sono seconda a nessuno, non aspetto che tu termini le tue conoscenze per propormi ad un uomo“.

Con Massimiliano, d’altro canto, ad averla spuntata è stata proprio la new entry di “Uomini e Donne”. Addirittura, Nadia ed il suo corteggiatore hanno confessato di essere andati oltre, e di aver provato delle fortissime emozioni durante la prima notte passata insieme. Entro breve tempo, stando a ciò che è trapelato, i due dovrebbero abbandonare il programma.

Gemma, a dir poco colpita dal racconto della rivale, non ha potuto far altro che incassare la batosta. A quanto pare, a “Uomini e Donne” non è ancora arrivato l’uomo che potrebbe fare al caso suo. Tuttavia la torinese, che non demorde mai, si è detta più che determinata a proseguire questa sua ricerca dell’amore.