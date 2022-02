“Che stilosa che sei”. Justine Mattera con l’abito color oro è la stella più scintillante. Errore clamoroso in bella vista – FOTO

Justine Mattera. La showgirl americana tanto famosa a cavallo tra gli anni ’90 e duemila gode di grande popolarità come influencer sul web. Le sue foto sono un trionfo di sensualità

Il pubblico un po’ più adulto ricorderà sicuramente gli esordi di Justine Mattera sul piccolo schermo italiano. La showgirl americana rappresenta una vera e propria rarità avendo fatto il percorso inverso rispetto a molte sue colleghe.

C’è chi prova a tutti i costi di sfondare negli States per avere la propria chance di notorietà, lei, invece, è partita dalla sua nativa New York per brillare come personaggio televisivo nel nostro paese. La grande fama arrivò con il programma di Rai Due “Ci vediamo in tv”, giocando molto sulla sua incredibile somiglianza con la diva hollywoodiana Marilyn Monroe. Da quel momento non si è fatta mancare nulla: televisione, cinema teatro, fino ad arrivare addirittura alla pubblicazione di un libro (“Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?”, di Cairo Editore) giunto come sublimazione del suo primo mezzo secolo d’età.

Justine Mattera: la sua vita sui social. Un racconto straordinario tramite immagini

Sfruttando i moderni mezzi di comunicazione, Justine Mattera ha una nuova carriera sfolgorante come influencer sul web.

Su Instagram è seguita attualmente da oltre 515mila utenti a cui quotidianamente si racconta tramite scatti che mostrano le sue mille sfaccettature. Da un lato troviamo la Justine mamma dei giovanissimi Vivienne Rose e Vincent (figli avuti dall’imprenditore Fabrizio Cassata), dall’altro, invece, è un’affascinante panterona che propone immagini provocanti, ad alto livello di sensualità, in cui sfoggia il fisico tonico e dalle forme generose.

Ed ecco svelata l’altra faccia della Mattera che ci rivela il “segreto” di cotanto splendore sorpassati i 50 d’età. Sport, sport e ancora sport; che sia palestra, ciclismo, nuoto, jogging la showgirl americana ha abbracciato totalmente il motto latino “mens sana in corpore sano”. E che corpo!

In una delle sue ultime pubblicazioni è fasciata in un jumpsuit metallizzato, color oro, che la pone tra le stelle più brillanti. “Che stilosa che sei” – scrive qualcuno tra i commenti.

Sfugge, però, un errore che solo gli appassionati di moda possono notare. “It’s fashion week” – scrive in didascalia la Mattera. Alle sue spalle, tramite fotomontaggio, si vede un iconico monumeto parigino, l’arco di trionfo. Peccato che attualmente la settimana della moda si stia svolgendo a Milano.

Prenderà luogo nella capitale francese solo dal prossimo 28 febbraio.