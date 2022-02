Miriam Leone, sauvage e chic: quando bellezza ed eleganza si fondono, un mix pronto ad esplodere – FOTO

Miriam Leone, quando bellezza ed eleganza si fondono: un mix pronto ad esplodere. Il web cerca di riprendersi.

Miriam Leone, dopo un periodo intenso di film appena usciti o prossimamente nelle sale cinematografiche come quello che la vedrà protagonista insieme a Pierfrancesco Favino – “Corro da te” – si sta godendo un periodo di relax insieme al marito in un luogo incantevole, paradisiaco e lontano dallo stress cittadino, lasciando tutti a bocca aperta.

Le sue foto, i suoi ricchissimi racconti di viaggio stanno facendo impazzire perché offrono una visione diversa da quella a cui siamo soliti vedere. Dopo le immagini del suo bagno in acqua come mamma l’ha fatta, eccola in un’altra carrellata che scoprono un ulteriore immagine inedita della bellissima catanese.

Miriam Leone, sauvage e chic: sott’acqua è una gioia per gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Una sirena 2.0. Miriam Leone mentre si concede un’escursione acquatica con tanto di pinne. Un dettaglio che nonostante sia in primo piano sicuramente i fans non avranno notato dedicandosi soprattutto all’immenso panorama che si prospetta davanti e non ci si riferisce all’ambiente marino. Un bikini azzurro più striminzito del solito fanno si che la visione si perda proprio lì, nello slip mini della ex Miss Italia lasciando vedere un fondoschiena tondeggiante e grazioso.

Del resto le sue bellezze sono note, vincere la fascia della più bella di Italia è tanta roba. Un fascino che negli anni si è ulteriormente arricchito tanto da occuparsi di cinema ed oggi è tra le attrici più richieste. Ma per la Leone il caro mondo patinato della moda non è un ricordo: il suo volto è stato scelto da Dior per promuovere l’iconica fragranza Miss Dior.

Ancora oggi i fans si pronunciano sul colore dei capelli, meglio rossa o bionda? Insomma, ognuno dice sempre la sua, a seconda della foto che la stessa sceglie. La verità è che Miriam può passare dal biondo al rosso con estrema disinvoltura perché le sta bene tutto.

Ricchissime le storie che immortalano i momenti di relax nel resort che ospiterà la coppia. Per Miriam è un’occasione per caricare le pile e poi sarà pronta a rientrare da questo viaggio alle Maldive che in fondo sta facendo sognare tutti noi.