Francesca Fialdini, una bellezza da far girare letteralmente la testa. Che coppia con LUI, lo avreste immaginato? – VIDEO

Francesca Fialdini. La presentatrice Rai è stata riconfermata con il suo programma “Da noi… a ruota libera”. Si apriranno presto le porte di una nuova avventura televisiva

Uno dei segnali di benessere di una trasmissione televisiva è palesemente il fatto che venga riconfermata nei palinsesti anno dopo anno. In seno alle reti Rai ci sono delle pietre miliari considerate intoccabili, vedi ad esempio il “Festival di Sanremo”, “Ballando con le stelle” o “Tale e Quale Show”.

Per quanto riguarda la fascia pomeridiana del dì di festa riscontra grande successo “Da noi… a ruota libera”, riproposto per il terzo anno consecutivo su Rai Uno subito dopo lo storico contenitore “Domenica In”. Grande merito va indubbiamente riconosciuto alla sua conduttrice fin dalla prima edizione: Francesca Fialdini. Classe 1979, ha iniziato la sua carriera in radio per poi approdare nella tv di Stato dalla quale non si è mai allontanata. È giunto per lei il momento di una nuova importantissima avventura lavorativa.

Francesca Fialdini ad aprile con un nuovo programma. Svelato il nome incredibile di chi la affiancherà

Francesca Fialdini accoglie con un sorriso entusiasmante i suoi fan su Instagram attraverso un mini video in cui, raggiante, appare in un vortice da far girar la testa.

Sul popolare social network è seguita da oltre 177mila follower. Saranno tutti entusiasti di conoscere le novità che la riguarderanno a breve scadenza.

La presentatrice originaria di Massa Carrara è stata designata per un nuovo importantissimo progetto in onda ad aprile il venerdì sera sulla rete ammiraglia della Rai.

Prenderà, infatti, le redini del programma “Ci vuole un fiore”. Temi principali saranno la sostenibilità e la mobilità, permeati da esibizioni di danza e varietà. Ad accompagnare Francesca Fialdini in questa nuova avventura lavorativa sarà un nome conosciuto dal pubblico che finalmente si è fatto sedurre dal piccolo schermo. Si tratta del cantautore Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 con il brano di denuncia sociale “Occidentali’s Karma”.

Il sito Dagospia ha anticipato anche la presenza di due personaggi amatissimi dagli italiani: Drusilla Foer, reduce dal successo di Sanremo 2022 grazie alla conduzione con Amadeus e l’attore comico Nino Frassica, volto storico dello spettacolo italiano.

Non resta quindi che attendere: il conto alla rovescia è già iniziato.