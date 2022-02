Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, una storia senza fine: negli ultimi giorni, la conduttrice di Michelle Impossible è al centro dell’attenzione del gossip

Solo una settimana fa è andata in onda la prima puntata di Michelle Impossible, dopo venti lunghi anni, abbiamo assistito alla reunion pubblica di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La loro storia d’amore ha fatto sognare milioni di persone tanto tempo fa, è terminata all’improvviso spezzando il cuore dei loro numerosi fans. Di quell’amore, è rimasta la figlia che hanno avuto insieme, Aurora Ramazzotti.

Con il passare del tempo, ogni speranza di vederli tornare insieme è andata a farsi benedire. I due, infatti, hanno intrapreso due vite completamente diverse e con persone differenti. Nelle ultime settimane, però, è accaduto qualcosa che ha spiazzato tutti. Michelle e Tomaso Trussardi si sono separati e, Eros e Michelle, sono tornati a far parlare di loro.

Michelle Hunziker, le dichiarazioni sull’intimità: i fans senza parole

Eros, infatti, aveva espresso la sua vicinanza a Michelle per la separazione del marito. Trussardi non aveva apprezzato questo suo intervento e gli aveva chiesto di farsi gli affari suoi e di non intromettersi. “Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva”.

Questa affermazione è stata molto discussa negli ultimi tempi. Michelle, infatti, aveva raccontato la sua prima volta usando più o meno questi termini. Aveva rivelato che, all’epoca, lei e Roberto (il suo primo amore di ragazzina) era molto nervoso e le cose non andarono affatto bene, fu imbarazzante e finirono per ridere per la maggior parte del tempo.

Probabilmente queste parole di Eros non hanno offeso così tanto Michelle e, in ogni caso, i due in questo momento sono in ottimi rapporti e hanno cominciato anche a fare un corso di karate insieme, che li ha avvicinati dopo tanto tempo in cui a tenerli uniti era stato soltanto l’amore per la loro adorata figlia Aurora, che oggi oramai è una donna adulta.