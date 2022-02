“Amici di Maria De Filippi” è un talent che vanta 21 edizioni, sono tantissimi i ragazzi che usciti dal programma hanno avuto gran successo. Anche quest’anno la scuola ha numerosi talenti e visto che il Serale si avvicina, alcuni di questi hanno già ottenuto la maglia.

Il Serale di Amici è ormai alle porte, ogni domenica nel pomeridiano durante la puntata, i ragazzi vengono messi in continua competizione : gare di canto tra cover e inediti, classifiche immediate fatte da artisti che in ogni puntata vengono ospiti e gare di ballo, mettendo a confronto i diversi stili della danza.

Tutti gli allievi si impegnano al massimo per dare il meglio e riuscire ad ottenere l’ammissione al Serale. Alcuni nella puntata di domenica 13 Febbraio sono riusciti a conquistarsi la maglia e sono: Dario e Michele nel ballo e Sissi e Alex nel canto. Ottenere il proprio posto assicurato al Serale è rassicurante e anche per le prossime settimane che verranno, i ragazzi che già sanno di poterci andare, lavorano con una determinazione diversa, considerando questa conquista solo un punto da cui partire. Tutti gli altri non vedono l’ora di poter indossare la scintillante maglia dorata e nella puntata di ieri, LDA e Luigi grazie alle classifiche che hanno decretato i due al primo posto, si sono ritrovati più di una volta di fronte al loro professore, Rudy Zerbi che ha però deciso di prendersi del tempo per riflettere, facendo continuare ancora ai due la corsa al Serale.

Amici di Maria De filippi si prepara ad affrontare il Serale: tra gli allievi che hanno già ottenuto la maglia si aggiunge Carola

Non è andata cosi invece per Carola, la ballerina di danza classica allieva della maestra Alessandra Celentano che dopo essersi esibita in una coreografia che non era prettamente nel suo stile, ha ricevuto dalla sua insegnante la consegna definitiva della maglia e alla frase di Maria “Carola sei ufficialmente al Serale“, tutto il pubblico ha applaudito facendo sentire la ballerina amata e apprezzata.

La data ufficiale dell’inizio del Serale non è ancora stata ufficializzata, attendiamo quindi le prossime domeniche per capire chi sono gli allievi che si aggiudicheranno la maglia.

