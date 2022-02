Tomaso Trussardi, la clamorosa reazione al bacio tra Michelle ed Eros

Tomaso Trussardi, dopo le precedenti dichiarazioni su Eros Ramazzotti, ecco l’inequivocabile reazione al bacio tra il cantante e Michelle Hunziker: una storia senza lieto fine

Nonostante le notizie di gossip che anticipavano la fine dell’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, l’ufficializzazione ha sconvolto numerosi fan della coppia. È ormai trascorso più di un mese dalla comunicazione ufficiale che l’amministratore delegato e la conduttrice hanno rilasciato alla stampa per chiarire la situazione.

Una separazione consensuale, decisione presa in un clima di pacifico accordo e all’insegna dell’amicizia reciproca, o almeno così sembrava fino a questo momento. “Dopo 10 anni insieme abbiamo deciso di cambiare il nostro progetto di vita“, queste le parole del loro annuncio: “Non seguiranno ulteriori comenti“.

Eppure si è svolto un altro capitolo in quella che sembrava una storia conclusa nel migliore dei modi, annullando il lieto fine che si prospettava. I nuovi sviluppi coinvolgono il primo marito della conduttrice, Eros Ramazzotti, già nominato da Tomaso Trussardi in una recente intervista.

Tomaso Trussardi, il gesto che non lascia alcun dubbio

Mercoledì 16 febbraio è andata in onda la prima puntata del nuovo show di una delle conduttrici più amate della tv, “Michelle Impossible“, con immediati risultati di share sopra le aspettative.

Diversi importanti ospiti hanno contribuito al grande successo della puntata, primo fra tutti Eros Ramazzotti, artefice insieme ad Hunziker di un momento davvero emozionante. Impossibile dimenticare la storia che in passato ha unito il cantante e la presentatrice, facendo sognare il pubblico con il loro amore da favola.

Ed è proprio per celebrare quel ricordo che i genitori di Aurora Ramazzotti si sono riuniti in prima serata, intonando insieme le note del famoso brano che Eros avrebbe dedicato proprio a Michelle: “Più bella cosa“. Un momento suggellato dal loro bacio sulle labbra, che purtroppo per i fan non conferma un ritorno di fiamma, bensì una semplice amicizia tra ex.

Tra i telespettatori, in molti hanno pensato a Tomaso Trussardi, che solo qualche settimana fa rilasciava un’intervista con tanto di commento rivolto proprio al cantante: “Meglio che ognuno stia al suo posto: in passato ha già mancato di rispetto alla mia famiglia“.

Il riferimento è alla partecipazione di Eros Ramazzotti al programma di Pio e Amedeo “Felicissima sera”, quando in risposta all’irriverente duo comico che gli chiedeva come mai la conduttrice fosse sempre così sorridente, aveva pronunciato una frase sopra le righe: “A letto con me non rideva“.

Non poteva dunque mancare la reazione di Tomaso Trussardi a quelle clamorose immagini della prima puntata di “Michelle Impossible”. L’amministratore delegato ha infatti smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti su Instagram. A giudicare dall’unfollow, non deve aver gradito molto quel bacio “innocente”…