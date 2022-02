Sabrina Salerno ha postato alcuni scatti spettacolari in cui indossa un bikini mozzafiato: il suo davanzale, così in bella mostra, rompe gli schermi.

Sabrina Salerno continua a stupire tutti sui social network: le sue fotografie impressionanti non hanno bisogno di presentazioni. La showgirl è bellissima ed è sempre piena di energia positiva: spesso e volentieri rilascia in didascalia messaggi motivanti e pensieri filosofici. Dopo un’annata impegnativa dal punto di vista lavorativo, con la partecipazione allo show di Milly Carlucci ‘Ballando Con le Stelle’, la nativa di Genova ha iniziato il 2022 rilassandosi. Tra terme spettacolari e viaggi anche al di fuori dei confini italiani (è stata a Parigi), la 53enne trova sempre il tempo per pubblicare contenuti su Instagram.

Poco fa, infatti, super Sabrina ha condiviso una serie di fotografie in cui ha messo in mostra ancora una volta le sue curve sbalorditive. Il bikini da lei indossato è da mozzafiato: difficile passare inosservati con questi post così esplosivi.

Sabrina Salerno, bikini mozzafiato: il davanzale esplode

Sabrina, qualche istante fa, ha mandato tutti al manicomio condividendo alcune fotografie esplosive sul suo profilo di Instagram. Il post ha raccolto numeri impressionanti in poco tempo, inanellando ad esempio già 22mila cuoricini. La cantante, nelle immagini, sta facendo il bagno in un mare favoloso. Non a caso un utente la paragona ad un essere mitologico. “Sei una meravigliosa sirena”, ha scritto.

La Salerno indossa un bikini da mozzafiato che copre decisamente ben poco. Il suo davanzale è in bella mostra e rompe gli schermi dei followers. Il pensiero della showgirl e cantante è rivolto verso la giornata di oggi (è palindromo). “22/02/2022 allineata. Solo pensieri positivi”, si legge. Il 22/02/2022 ha la particolarità di poter esser letto in entrambi i sensi.