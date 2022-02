Totti Blasi, in rete è apparso un video che ha subito messo a tacere tutti: la conduttrice svela la verità.

Da qualche giorno sta girando velocemente una notizia scioccante: il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi starebbe per saltare. L’ex capitano della Roma e la showgirl e conduttrice si sono sposati nel lontanissimo 2005 e sono sicuramente una delle coppie vip più apprezzate.

Dopo vent’anni d’amore, qualcosa tra il grande campione e la 40enne sarebbe finito. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo. Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte degli interessati. Come se non bastasse, inoltre, Dagospia ha lanciato una bomba clamorosa: Totti si sarebbe innamorato di un’altra donna. La presunta nuova fiamma del classe 1976 sarebbe Noemi Bocchi, una donna che ama il Padel proprio come lo storico capitano. Questa sera, tuttavia, la Blasi ha condiviso un video tra le sue stories che ha zittito subito tutte le voci.

Totti Blasi, nessuna rottura: il video di Ilary zittisce tutti

Ilary Blasi, questa sera, ha condiviso un video che ha lasciato senza parole tutti quelli che stanno seguendo la vicenda con trepidazione. La conduttrice romana scherza con un cameriere che toglie i piatti dal suo tavolo. La 40enne decide poi di offrire al web una panoramica di tutti quelli che sono seduti al tavolo.

Ci sono i figli e c’è anche Francesco Totti. L’ex calciatore sta bevendo con estrema calma: l’allegra famiglia ha deciso quindi di concedersi una serata relax in un noto ristorante di Roma. Er pupone, in serata, ha anche pubblicato un video tra le sue stories. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire le fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono bambini. Sinceramente mi sono anche stancato di fare smentite“, ha detto con nervosismo Totti.

