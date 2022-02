Chanel Totti, la reazione sui social della figlia di Ilary e Francesco: è sconvolgente

Chanel Totti, la reazione sui social della figlia 14enne di Ilary e Francesco: è davvero sconvolgente…

L’unione tra Francesco Totti e Ilary Blasi venne consacrata il 19 giugno 2005, giorno in cui il “pupone” sposò la bellissima modella di fronte ad una schiera di fotografi. A distanza di quasi diciassette anni, quel sodalizio che aveva fatto sognare migliaia di fan sembrerebbe essersi definitivamente rotto.

Un duro colpo per tutti i sostenitori del loro rapporto, che mai avrebbero potuto immaginare una crisi per Totti ed Ilary, ormai considerati un tutt’uno. La coppia, negli anni, ha peraltro consolidato l’unione familiare attraverso l’arrivo di tre splendidi figli.

Cristian, Chanel ed Isabel sono i veri gioielli di mamma e papà. La secondogenita, quindici anni il prossimo 13 maggio, è l’unica a possedere un account Instagram ufficiale. La sua reazione alla presunta crisi tra i genitori è davvero inaspettata: da rimanere a bocca aperta.

Chanel Totti, la reazione sui social della figlia di Ilary e Francesco: è davvero clamoroso

Continuano a proliferare i rumors relativi alla coppia più chiacchierata del momento. Secondo quanto riportato dal portale Dagospia, la crisi tra Ilary e Totti sarebbe ormai più che certa. Il “pupone”, seguendo le fonti, avrebbe addirittura intrapreso una nuova relazione assieme a Noemi Bocchi, ex moglie di un dirigente sportivo laziale. Nonostante queste voci non abbiano ancora trovato conferma, il silenzio dei diretti interessati non lascia affatto ben sperare.

In queste ultime ore, gli utenti si stanno riversando anche sui canali social dei figli della coppia, attraverso cui sperano di reperire informazioni. L’unica a possedere un profilo Instagram ufficiale, a questo proposito, è la secondogenita Chanel Totti, che compirà quindici anni il prossimo 13 maggio.

Nonostante la figlia di Ilary e Totti, come moltissime adolescenti della sua età, sembri piuttosto incline all’utilizzo delle piattaforme social – da Instagram a TikTok -, al momento Chanel non ha ancora postato nulla che possa far luce rispetto alla situazione tra i suoi genitori. Con ogni probabilità, il caso mediatico che coinvolge la famiglia Totti ha finito per travolgere persino lei.

Chanel, seconda di tre figli, è legatissima sia al papà che alla mamma. Numerosi gli scatti che la ritraggono assieme ai suoi genitori, e che testimoniano l’amore incondizionato che, a dispetto dei rumors, sembra ancora regnare all’interno della famiglia Totti-Blasi.