Uno store dove non è più distinguibile quello che è reale da quello che è virtuale. Si tratta della nuova idea di United Colors of Benetton: apre un negozio che promette un viaggio nel Metaverso. Cosa significa esattamente?

La nostra realtà è ormai più che contaminata dal digitale. Ma se abbattessimo i confini che differenziano il vero dal virtuale, cosa ne verrebbe fuori? Probabilmente la risposta sta nel nuovo negozio di Benetton, che promette di rivoluzionare il concetto di fashion conducendoci in un viaggio con destinazione Metaverso.

Oggi inizia ufficialmente la tanto chiacchierata Milano Fashion Week. Questa volta, la settimana della moda promette delle vere e proprie rivoluzioni.

I cambiamenti non riguardano solamente il tornare in presenza una volta per tutte, ma anche l’apertura ad un nuovo tipo di orizzonte, quello del Metaverso.

Accadrà esattamente questo con l’inaugurazione del nuovo store di Benetton in Corso Vittorio Emanuele a Milano. Questo negozio fisico sarà un vero e proprio passaggio alla realtà virtuale di Internet.

Massimo Renon, l’Amministratore Delegato del gruppo Benetton, ha spiegato che l’obiettivo del brand è quello di far vivere un’esperienza totalmente immersiva, ricreando in un luogo fisico l’ecosistema emozionale del Metaverso.

Il negozio sarà aperto e accessibile a partire dalle prossime settimane. Benetton promette un’esperienza oltre i luoghi comuni, che abbatterà le barriere tra realtà fisica e digitale. Questo “buttar giù i confini” sarà accentuato da un mix di colori, creatività e musicalità.

Ma quali saranno le sostanziali differenze con un comunissimo negozio? L’esperienza dello shopping sta per essere stravolta…

United Colors of Benetton: a Milano ci sarà un negozio che porterà al Metaverso

In occasione della Milano Fashion Week, Benetton rivoluzionerà il suo store di Corso Vittorio Emanuele ricreando il Metaverso. Attraverso un look innovativo, regalerà lo stesso impatto emozionale della realtà virtuale.

Lo shopping così come lo abbiamo conosciuto finora sta per essere stravolto. Stiamo per dare il benvenuto ad un negozio che vedrà fondersi l’esperienza fisica con quella virtuale.

Nel futuro store di United Colors of Benetton si potrà prendere parte a sessioni di gaming che faranno accumulare al cliente dei QR code utilizzabili per fare acquisti.

Il flagship store è stato letteralmente invaso dal colore rosa. Dipinge ogni superficie: dal pavimento, alle vetrine, alle grucce. Questo enfatizzerà le tonalità dei capi e renderà la visita assolutamente travolgente.

Fin da subito sarà possibile accedere al negozio per visitarlo: si potrà vivere quest’esperienza per quattro settimane.

Le novità proseguono: il brand ha lanciato anche il progetto #playchange. Tra il 21 e il 23 febbraio, cinque talenti sveleranno i loro cambiamenti nelle stories Instagram del canale ufficiale Benetton. Racconteranno i momenti della propria vita in cui hanno dovuto cambiare approccio, attitudine, panni, per affrontare sfide e andare avanti.

I cinque partecipanti alla challenge saranno la conduttrice radiofonica Andrea Delogu, il conduttore Stefano De Martino e gli influencer di Tik Tok Giulia Paglianiti, Davide Vavalà e Anna Ciati.

A questi ultimi tre nomi diamo anche il benvenuto all’interno del nuovo store domani, 23 febbraio, dalle ore 15:00. Aiuteranno i visitatori a cambiare look dispensando consigli di styling.

L’obiettivo di Benetton è quello di avvicinarsi alla famosa Gen Z, cercando punti in comune per capirsi, creare feeling e contatti che siano duraturi verso il futuro.

Buon viaggio!