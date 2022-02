Nelle ultime ore non si parla d’altro che di lei: tutto su Noemi Bocchi, la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti

Nelle ultime ore non si parla d’altro che della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I rumors in merito alla loro imminente separazione non sono stati ancora confermati; ciò nonostante, il pubblico dei social è già imploso ed ha iniziato a tempestare le varie fanpage della coppia con una moltitudine di domande.

Tutti, nello specifico, si stanno chiedendo come mai il “pupone” e la conduttrice siano giunti a questo triste epilogo dopo quasi vent’anni d’amore e tre figli. La risposta, come ipotizzato dal portale Dagospia, potrebbe essere proprio la presunta nuova fiamma dell’ex campione della Roma. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti: la grande somiglianza con Ilary – LE FOTO

Se da un lato Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a mantenere stretto riserbo sulla questione, dall’altro moltissime testate giornalistiche hanno già tirato in ballo il nome della donna che avrebbe sostituito la conduttrice nel cuore del “pupone”. Si tratterebbe, secondo la fonte Dagospia, della bellissima Noemi Bocchi, la cui somiglianza fisica con la Blasi è davvero impressionante.

La 33enne, laureata in economia, è l’ex moglie di un dirigente sportivo che milita nell’ambiente della Lazio. Stando a ciò che è trapelato, Noemi era presente alla partita Roma-Genoa tenutasi lo scorso 5 febbraio presso lo Stadio Olimpico, seduta a poche file di distanza proprio da Totti. Un indizio che, agli occhi di molti, potrebbe essere la conferma della crisi tra Francesco e Ilary.

Sempre secondo Dagospia, la frequentazione tra i due andrebbe avanti da parecchio tempo. Sarebbe proprio questa, secondo gli utenti, la ragione che si cela dietro all’ingiustificato “deserto social” degli ultimi mesi. L’ultimo scatto che Ilary e Totti hanno pubblicato tramite Instagram, infatti, risale ormai a parecchie settimane fa.

Dopo la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un’altra amatissima coppia sembrerebbe pronta a dirsi addio. Che sia solo questione di tempo prima di vedere Francesco Totti al fianco di Noemi Bocchi? Al momento, non ci resta che attendere la conferma o smentita dei diretti interessati.