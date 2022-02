Terribile confessione al GF Vip: “quando ero piccola mi hanno fatto questo”. Parla proprio lei

Terribile confessione al “GF Vip”: Soleil Stasi si è aperta con Delia Duran in merito ad una questione davvero delicata. I dettagli sono sconvolgenti

Nessuno si sarebbe mai aspettato che tra Soleil Stasi e Delia Duran potesse nascere un rapporto di amicizia. Eppure, è proprio ciò che sta accadendo all’interno del “GF Vip”. Le due donne, che in precedenza si contendevano Alex Belli, sono riuscite a mettere da parte i vecchi rancori e a conoscersi a fondo.

Addirittura, durante gli scorsi giorni, la sintonia tra le due è sfociata in un appassionato bacio che le due concorrenti hanno definito come l’emblema della loro complicità. Quest’oggi, nel primo pomeriggio, le coinquiline si sono ritrovate a chiacchierare amichevolmente in giardino.

Proprio in questa situazione di intimità, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si è lasciata andare ad un toccante racconto in merito al proprio passato. L’amica, dopo aver ascoltato la sua confessione, non ha potuto far altro che tentare di consolarla. Analizziamo nei dettagli quanto da poco accaduto.

Terribile confessione al GF Vip, parla Soleil Stasi: “quando ero piccola mi hanno fatto questo”

Rimasta sola con Delia Duran, Soleil Stasi ne ha approfittato per parlare dei recenti sviluppi in merito al rapporto che le due donne condividono con Alex Belli. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si è detta profondamente ferita dal comportamento dell’attore. Quest’ultimo, come ribadito da Soleil, non sarebbe stato completamente limpido nei suoi riguardi. “O mi ha mentito quando diceva di essersi innamorato o sta mentendo adesso“, ha osservato Soleil, che non sembra più disposta a perdonare a Belli i suoi errori.

“Le persone che si comportano così io tendo ad allontanarle“, ha poi aggiunto la concorrente, che nell’affrontare questo argomento è parsa piuttosto in difficoltà. Trovandosi in una situazione confidenziale ed intima con la Duran, la modella americana ha deciso di raccontare un episodio che risale alla sua stessa infanzia, e che spiegherebbe molti lati del suo carattere. Nello specifico, Soleil ha confessato che, da bambina, i frequenti spostamenti effettuati assieme alla madre le impedivano di creare dei legami stabili. Proprio per questo motivo, pur di farsi accettare dai propri coetanei, la modella tendeva a spendere tutta sé stessa nei rapporti con gli altri, fino addirittura a divenirne succube.

“Molte persone mi erano vicine solo per convenienza, ma quando avevo bisogno di aiuto si tiravano indietro“: questo il toccante resoconto della Stasi. La gieffina, nel rivivere tali episodi, è parsa piuttosto turbata: “questa cosa che mi è successa da bambina mi ha davvero segnata“. Sarebbe proprio questa, di fatto, la ragione che si cela dietro alla diffidenza di Soleil. La modella ha infatti spiegato che, quando si trova di fronte a persone che non le trasmettono fiducia, tende a chiudere preventivamente i ponti e a cancellarle dalla propria vita.

Delia Duran, che si è rispecchiata nel racconto della coinquilina, le ha mostrato tutta la propria solidarietà. Contrariamente alle aspettative, le due donne stanno dando vita ad un’amicizia a dir poco invidiabile. Alex Belli, completamente escluso da questa dinamica, sembra ormai un capitolo chiuso per entrambe.