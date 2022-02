Un famoso attore che fa girare la testa a migliaia di fan: lo riconoscete dalla FOTO da bambino?

Riuscite a riconoscere una star da una foto da bambino? Non è una sfida facile, bisogna aguzzare la vista. Scoprite l’identità dell’attore famosissimo che si cela nell’immagine in basso

Il bambino che vedete ritratto qui in basso è divenuto un uomo affascinante, di talento, osannato da migliaia di fan, soprattutto in Italia. Riuscite a immaginare di chi si possa trattare da quel sorriso da monello e l’espressione simpatica? Vi forniamo qualche indizio per aiutarvi.

Nato il 7 Novembre 1989, oggi è un attore affasciante e sulla cresta dell’onda. In realtà la sua strada sembrava dirigerlo verso una carriera del tutto diversa; si stavano aprendo per lui le aulee di tribunale poiché, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2012, l’attività forense sembrava essere la più congeniale. Tuttavia, i desideri del nostro personaggio misterioso lo spingevano a perseguire ben altri traguardi. La fama è arrivata presto grazie alla sua partecipazione alla serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, trasmessa in Italia su Canale 5 ma ambientata nel suo paese d’origine, la Turchia. Capito di chi stiamo parlando?

Famoso e affascinante attore da bambino: svelata la sua identità

