Gravissimo incendio divampato a Terni, precisamente nella zona industriale di Maratta, all’interno dell’azienda Ferrocart, che si occupa del trattamento dei rifiuti

L’incendio è divampato nel pomeriggio di domenica 20 febbraio, nella zona industriale della città di Terni. Un’enorme colonna nera di fumo ha invaso la città.

Momenti di grande paura a Terni, nell’area industriale di Maratta, durante la giornata di domenica 20 febbraio. Un grave incendio è divampato all’interno dell’azienda di smaltimento rifiuti della città, la Ferrocart. La città è stata invasa da una grandissima nube di fumo nero, provocata dal rogo e visibile a chilometri di distanza.

Incendio alla Ferrocart di Terni, è allarme

L’incendio scoppiato all’interno della Ferrocart a Terni, precisamente nella zona industriale di Maratta, ha sconvolto la città e sta preoccupando tutti. A destare le maggiori preoccupazioni, sono le conseguenze che questo potrebbe avere sulla città e a livello ambientale. Sul luogo sono subito intervenute sul momento, due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale. Ad occuparsi adesso della grave situazione, sono i tecnici di Arpa Umbria che avranno il compito di analizzare il grave impatto ambientale dell’incendio. Sul posto anche l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia locale.

La situazione è davvero preoccupante. E’ scattato subito l’allarme per la diossina che si sarebbe sprigionata dal rogo. Il Comune di Terni ha da subito emesso alcune ordinanze restrittive immediate, per scongiurare possibili danni conseguenziali. Prima tra tutte la chiusura delle scuole, tranne che gli istituti presenti sul territorio di Marmore, Casali di Papigno, Collestatte e Piediluco, abbastanza distanti dal luogo dell’incendio da potersi ritenere al sicuro.

La decisione è stata presa dal Comune insieme con Usl Umbria 2 e Arpa. Sono misure cautelative e preventive, in attesa di avere dati più approfonditi sulla qualità dell’aria e riguardo le ripercussioni sull’ambiente di questo gravissimo incidente. Si continua inoltre ad indagare sulle dinamiche per arrivare a comprendere cosa possa aver innestato l’incendio.